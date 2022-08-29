Brent подорожала до $101,9 за баррель

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Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник, трейдеры следят за ситуацией в Ливии, а также за ходом переговоров по иранской ядерной сделке.

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибло более 20 человек. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся.

Иран, тем временем, продолжит изучать предложения США, касающиеся ядерной сделки, по крайней мере, до 2 сентября, сообщило государственное новостное агентство Nour News.

К 8:15 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,89 (0,88%), до $101,88 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $1,65 (1,7%), до $100,99 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1 (1,07%), до $94,06 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,54 (0,6%), до $93,06 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 2,9%.

"Несмотря на "ястребиную" позицию крупнейших мировых центробанков, означающую дальнейший подъем процентных ставок и ослабление экономического роста, нефть продолжает дорожать, поскольку баланс спроса и предложения говорит в пользу повышения цен, - сказал Bloomberg управляющий директор Vanir Global Markets Pte в Сингапуре Джеймс Уистлер. - Сохраняется возможность сокращения добычи ОПЕК, поскольку Ливия и Конго поддерживают позицию Саудовской Аравии, при этом также остается проблема поставок нефти из Казахстана".