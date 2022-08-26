Цена на Brent снова поднялась выше $100 за баррель

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно растут утром в пятницу после снижения накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 по московскому времени в пятницу составила $100,12 за баррель, что на $0,78 (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,88 (1,9%), до $99,34 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $93,28 за баррель, что на $0,76 (0,82%) больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов накануне стоимость WTI снизилась на $2,37 (2,5%), до $92,52 за баррель.

"Нефтетрейдеры фокусируются всего на двух вещах, - сказал старший рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслан. - Это вероятность заключения ядерного соглашения по Ирану, которое позволит вернуть на рынок иранскую нефть, и, что еще более важно, добыча в странах ОПЕК".

"На рынке много слухов о том, что заключение соглашения с Ираном очень вероятно, поскольку страна, судя по всему, отказалась от некоторых важных требований, - добавил он. - Тональность высказываний представителей США и их союзников в Европе также кажется крайне позитивной".

Тем временем Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в ОПЕК, начала вести разговоры о сокращении добычи картелем, отметил эксперт.

"Это позволяет успокоить главное опасение трейдеров по поводу того, что возврат на рынок иранской нефти дестабилизирует баланс спроса и предложения", - сказал Аслам.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 5 сентября.

Также участники рынка следят за проходящим в Джексон-Хоуле ежегодным экономическим симпозиумом. В пятницу на мероприятии состоится выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, на которое может отреагировать доллар, что в свою очередь скажется на ценах на сырьевые товары, отметил старший стратег SIA Wealth Management Колин Чешински.