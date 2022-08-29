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Nokian Tyres начала искать покупателя на завод в Ленобласти

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Финский шинный концерн Nokian Tyres ищет покупателя на свой завод во Всеволожском районе Ленинградской области, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, на актив есть несколько претендентов, в том числе структуры, близкие к "Татнефти", а также владелец группы AEON Corporation Роман Троценко. Ранее "Татнефть" завершила продажу казанскому АО "Татнефтехиминвест-холдинг" предприятий шинного бизнеса в России.

В корпорацию AEON входит один из крупнейших российских холдингов "Новапорт", объединяющий 20 региональных аэропортов, предприятия речного транспорта, а также производителя азотных удобрений "СДС-Азот".

Обязывающие предложения на покупку российского завода Nokian Tyres собираются до начала сентября.

В пресс-службе "Татнефти" газете заявили, что "не комментируют слухи". Троценко не ответил на вопросы "Коммерсанта".

Nokian Tyres в июне заявила об уходе из России из-за ситуации на Украине. В рамках этого процесса Nokian Tyres во втором квартале 2022 года хотела списать российские активы на сумму около 300 млн евро. С учетом обесценения стоимость чистых активов Nokian Tyres в России и Белоруссии на 31 мая 2022 года составила около 400 млн евро. Компания оценит различные варианты выхода из российского бизнеса.

Nokian Tyres производит и продает шины для легковых автомобилей и внедорожников, коммерческого и грузового транспорта и индустриальной техники. В концерн также входит сеть шинных центров Vianor. Российский завод Nokian Tyres был открыт в сентябре 2005 года, на нем действуют 14 производственных линий мощностью 17 млн шин в год. В 2021 году около 80% легковых шин компании было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечило около 20% чистых продаж Nokian Tyres.

Nokian Tyres Финляндия Всеволожск Ленинградская область Роман Троценко Татнефть AEON
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