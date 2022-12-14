"Татнефть" попросила у ФАС одобрения на приобретение шинного бизнеса Nokian Tyres в РФ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Татнефть" направило в Федеральную антимонопольную службу России ходатайство о приобретении ряда юрлиц у компании Nokian Tyres, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Службе поступили ходатайства о приобретении долей в уставных капиталах ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Хакка Инвест" и ООО "Нокиан Шина" в размере 100%, уточнил представитель ФАС.

Nokian Tyres летом объявила, что уйдет из России. В октябре стало известно, что компания продаст российские активы "Татнефти". Стороны подписали соглашение, цена сделки ожидается в районе 400 млн евро (она может быть уточнена в зависимости от ряда факторов, включая размер оборотного капитала, средств на счетах, обменных курсов).

Nokian Tyres производит и продает шины для легковых автомобилей и внедорожников, коммерческого и грузового транспорта и индустриальной техники. В концерн также входит сеть шинных центров Vianor.

Завод Nokian Tyres во Всеволожске был открыт в сентябре 2005 года, на нем действуют 14 производственных линий мощностью 17 млн шин в год. В 2021 году около 80% легковых шин компании было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечило около 20% чистых продаж Nokian Tyres.