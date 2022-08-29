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Капвложения агрохолдинга "Степь" в I полугодии выросли на 39,3%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Капвложения агрохолдинга "Степь" (принадлежит АФК "Система") в первом полугодии составили 1,4 млрд рублей, что на 39,3% больше, чем годом ранее, говорится в отчете корпорации.

Инвестиции были направлены на развитие молочного животноводства, обновление парка сельскохозяйственной техники и выкуп земельных паев. Надой молока по итогам второго квартала увеличился на 75,1% (в годовом выражении), до 36,1 тысячи тонн, поголовье фуражных коров на конец квартала достигло 12 497 голов. Средняя продуктивность фуражных коров во втором квартале составила 32,7 кг на голову в сутки.

Чистый долг на конец второго квартала составил 43,9 млрд рублей, увеличившись на 49,6% за счет роста оборотного капитала трейдинговых направлений, реализации инвестиционной программы и ранних сроков закупки средств производства.

В отчете также сообщается, что в 2022 году в хозяйствах агрохолдинга собран рекордный урожай пшеницы - 1,1 млн тонн, что на 13% больше, чем годом ранее.

Ранее "Степь" сообщила, что выручка во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в три раза, до 15,3 млрд рублей, показатель OIBDA составил 2,9 млрд рублей, что на 46,5% больше, чем годом ранее.

Выручка в первом полугодии увеличилась в 2,5 раза, до 29,4 млрд рублей, OIBDA - на 74,8%, до 5,6 млрд рублей.

Агрохолдинг "Степь" занимается растениеводством, молочным животноводством, трейдингом сельскохозяйственной продукции, сахарным и бакалейным трейдингом производством и дистрибуцией сыров, молочных продуктов. Активы компании расположены Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.

Земельный банк агрохолдинга составляет 578 тысяч га. "Степь" входит в топ-6 землевладельцев России.

Степь АФК Система
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