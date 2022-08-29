АФК "Система" увеличила квартальную выручку на 20%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2022 года ПАО АФК "Система" нарастило выручку на 20% год к году - до 213,8 млрд рублей, говорится в отчете корпорации.

Скорректированная OIBDA составила 85,8 млрд рублей - показатель увеличился на 46,8%.

Рентабельность по скорр. OIBDA составила 40,1% против 32,5% во II квартале 2021 года.

Рост выручки в "Системе" объясняют ростом доходов таких активов из портфеля как агрохолдинг "Степь", лесопромышленная Segezha Group, сеть клиник "Медси". Также на динамику показателя повлияла консолидация результатов "Биннофарм Групп" и девелопера Etalon с 25 июня и 4 мая, соответственно.

Динамику скорректированной OIBDA "Системы" поддержали, в том числе, рост аналогичного показателя "Степи", а также консолидация результатов "Биннофарм Групп" и Etalon.

Во II квартале "Степь" (отчиталась 24 августа) нарастила выручку в 3 раза - до 15,3 млрд рублей. Скорректированная OIBDA агрохолдинга выросла на 46,5% - до 2,9 млрд рублей.

Выручка Segezha Group (отчиталась 26 августа) в отчетном периоде увеличилась на 13,2% - до 27,7 млрд рублей при сокращении OIBDA на 27,3% - до 6 млрд рублей.

"Медси" во II квартале показала рост выручки на 19,7% - до 8,8 млрд рублей - за счет открытия новых клиник, роста пациентопотока по оказанию плановой амбулаторной и стационарной помощи, а также консолидации сетей "Промедицина" и "Диалайн". OIBDA компании составила 1,9 млрд рублей, оставшись на уровне II квартала 2021 года.

Выручка "Биннофарм Групп" выросла на 2,9% - до 6 млрд рублей. OIBDA фармхолдинга осталась на уровне аналогичного квартала 2021 года - 2,1 млрд рублей; сдерживающее влияние на динамику показателя оказывает рост затрат на продвижение новых брендов в портфеле.

Крупнейший актив АФК - ПАО "МТС" (отчиталось 18 августа) - нарастил выручку во II квартале на 0,7% - до 127,8 млрд рублей, скорректированная OIBDA телеком-оператора снизилась на 9,2% - до 51,8 млрд рублей.

Скорректированный чистый убыток в доле АФК по итогам II квартала достиг 10,8 млрд рублей против 3,4 млрд рублей убытка годом ранее.

Финансовые обязательства корпоративного центра АФК "Система" выросли на 14,3% год к году - до 240,1 млрд рублей - в связи с размещением рублевых облигаций и привлечением новых кредитных линий.

CAPEX АФК "Система" составил 29,7 млрд рублей против 36,6 млрд рублей годом ранее - из-за переноса сроков реализации части инвестпроектов портфельных компаний на фоне высокой макроэкономической неопределенности.