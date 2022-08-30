Рынок акций США завершил снижением вторые торги подряд

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США в понедельник продолжили снижение на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, подтвердившего решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы взять под контроль инфляцию.

В пятницу падение Dow Jones Industrial Average превысило 1000 пунктов, в процентном выражении он рухнул на 3% - максимум с 18 мая. Индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite показали самое резкое снижение с июня - соответственно на 3,4% и 3,9%.

Заявления Пауэлла, выступавшего на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу, были более "ястребиными", чем ожидали участники рынка, отмечает MarketWatch. Он постарался разрушить любые надежды инвесторов на то, что дальнейшее ужесточение политики Федрезерва будет менее агрессивным, заявив, что восстановление ценовой стабильности требует жестких действий от ФРС.

"Стоит ожидать повышенной волатильности, потому что мы не знаем, замедляется ли экономика и ослабевает ли инфляция. Диапазон возможных исходов очень широк, поэтому рынок - из-за отсутствия направления - будет достаточно сильно колебаться в зависимости от поступающих данных", - полагает заместитель главного инвестиционного директора Hirtle Callaghan & Co. Брэд Конгер.

Важное значение для рынка на этой неделе будут иметь свежие данные с рынка труда США, публикация которых намечена на 2 сентября. Согласно среднему прогнозу аналитиков, безработица в августе осталась на уровне 3,5%, а количество рабочих мест в экономике страны выросло всего на 300 тыс. (после увеличения на 528 тыс. месяцем ранее), сообщает Trading Economics.

Среди 30 компонентов Dow Jones повышение котировок по итогам торгов в понедельник продемонстрировали акции пяти компаний: Walmart Inc. - на 1%, Chevron Corp. - на 0,75%, Boeing Co. - на 0,5%, Verizon Communications - на 0,2% и UnitedHealth Group - на 0,1%.

Лидерами падения выступили бумаги Salesforce Inc., подешевевшие на 3%, и 3M Co. - на 2,1%.

Стоимость Apple Inc. снизилась на 1,4%, Microsoft Corp. - на 1,1%, Tesla - на 1,1%.

Цена акций производителя спортивной одежды Lululemon Athletica опустилась на 1,2% после того, как аналитики Jefferies ухудшили рекомендации для них до "продавать".

Капитализация Tyson Foods уменьшилась на 0,8%. Производитель продуктов питания объявил о немедленном увольнении главы своего международного бизнеса Криса Лангхольца, не предоставив дополнительной информации.

Между тем бумаги GameStop, владельца сети магазинов видеоигр и игровой электроники, подорожали на 2%. За восемь предыдущих торговых сессий стоимость компании рухнула на 26,7%, это было самое длительное падение почти за пять лет.

Китайская торговая платформа Pinduoduo во втором квартале увеличила чистую прибыль в 3,7 раза, при этом скорректированный показатель в расчете на акцию и выручка существенно превзошли прогнозы. На этой новости цена американских депозитарных акций (ADS) компании на бирже Nasdaq подскочила на 14,7%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник уменьшился на 184,41 пункта (0,57%) и составил 32098,99 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 за день опустилось на 27,05 пункта (0,67%) - до 4030,61 пункта.

Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 124,04 пункта (1,02%), завершив день на отметке 12017,67 пункта.