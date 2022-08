Инвесторы наращивают ставки на снижение фондового рынка США

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Инвесторы делают все больше ставок на снижение американского фондового рынка: чистые короткие позиции по фьючерсам на индекс S&P 500 выросли за прошедшие несколько месяцев, достигнув максимума за два года.

Трейдеры увеличивают ставку на понижение индекса или, как минимум, хеджируются от рисков, пишет The Wall Street Journal.

Многие трейдеры и портфельные управляющие спорят, является ли подъем акций с минимумов 2022 года началом нового периода "бычьего рынка" или речь идет о временном отскоке. Индекс S&P 500 с 16 июня и до настоящего времени вырос на 11%, но с начала года опустился на 15%.

На этой неделе инвесторы будут оценивать очередную порцию данных о состоянии рынка труда, а также показатель доверия потребителей к экономике и активности в производственном секторе США. Кроме того, они продолжат анализировать квартальные отчеты компаний, в том числе Best Buy Co., HP Inc. и Campbell Soup Co.

Энтузиазм на рынках, похоже, начал ослабевать, отмечает WSJ. S&P 500 завершил вторую неделю подряд снижением, давление на фондовый рынок 26 августа оказали заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, подтвердившего решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию.

Падение индекса Dow Jones Industrial Average превысило 1000 пунктов и оказалось максимальным в процентном выражении с 18 мая. S&P 500 и Nasdaq Composite показали самое резкое снижение с июня.

Заявления Пауэлла, выступавшего на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, были более "ястребиными", чем ожидали участники рынка, отмечает Market Watch. Пауэлл постарался разрушить любые надежды инвесторов на то, что дальнейшее ужесточение политики Федрезерва будет менее агрессивным, заявив, что восстановление ценовой стабильности требует жестких действий от ФРС.

Тем временем квартальные отчеты компаний в целом оказались лучше, чем предполагали эксперты, однако аналитики ждут ослабления показателей в ближайшие несколько месяцев. При этом за год прибыль компаний, как ожидается, вырастет примерно на 8%, согласно опросу FactSet, тогда как в начале июля аналитики ожидали роста годового показателя на 10%.

Инвесторы вновь вывели денежные средства из американских фондов акций. Чистый отток капитала за неделю, завершившуюся в среду, составил $1,2 млрд, после небольшого периода притока капитала в первой половине августа, согласно данным Refinitiv Lipper. В июне и июле инвесторы вывели из фондов в совокупности $44,1 млрд.