"М.Видео" снова сменила гендиректора

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") прекратил полномочия гендиректора компании Алексея Сухова с 29 августа, он уволился по собственному желанию.

Вместо него гендиректором с 30 августа сроком на год назначен Билан Ужахов, говорится в сообщении компании.

Кроме того, Ужахов сменит Сухова на посту генерального директора ООО "МВМ" - основной операционной структуры группы "М.Видео-Эльдорадо". Сухов продолжит работу в ООО "МВМ" в должности директора по корпоративным и правовым отношениям, которую занимает с 2018 года.

Сухов был назначен генеральным директором ПАО "М.Видео" в конце апреля. Тогда совет директоров утвердил новый формат управления компанией и операционными структурами группы. Энрике Фернандес оставил пост гендиректора, при этом ритейлер сообщал, что Фернандес продолжит управление операционным бизнесом группы и руководство командой. Он также был переизбран в совет директоров по итогам годового собрания акционеров в июне.

Ужахов, работавший в структурах группы "Сафмар", уже занимал пост гендиректора компании, а также входил в состав ее совета директоров.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в России. Акции компании обращаются на Московской бирже. Free float составляет 23,8%. Саид Гуцериев контролирует 60,4%, 15% акций принадлежат Media-Saturn-Holding Gmbh.