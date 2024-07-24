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Основным акционером "М.Видео" стал гендиректор компании

Основным акционером "М.Видео" стал гендиректор компании
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор ПАО "М.Видео" Билан Ужахов стал мажоритарным акционером ритейлера, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В результате выкупа акций топ-менеджментом компании (management buy-out) мажоритарным акционером группы "М.Видео - Эльдорадо" стал Билан Ужахов, который уже долгое время является генеральным директором компании", - сказал представитель ритейлера.

Он косвенно владеет 53,633% акций ПАО через ряд компаний, включая МКООО "Эрикария" (напрямую владеет 50% ПАО), сообщается на ленте раскрытия эмитента.

На конец 2023 года бенефициар этого МКООО был скрыт, до этого основным владельцем выступал Саид Гуцериев. Как сообщалось, в апреле 2022 года им была достигнута договоренность о продаже российским предпринимателям принадлежащих ему прямо и косвенно акций ПАО "М.Видео". После этого ни компания, ни Гуцериев не объявляли о закрытии сделки.

Также "М.Видео" на 31 декабря 2023 года на 10,37% принадлежало инвестхолдингу SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции", контролируется Гуцериевым).

В мае ритейлер сообщил о планах допэмиссии на 17%. Весь объем допэмиссии "в рамках реализации своего преимущественного права и/или открытой подписки" предварительно согласился приобрести SFI.

Билан Ужахов SFI М.Видео - Эльдорадо М.Видео
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