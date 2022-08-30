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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Прокуратура хочет отсудить у миноритариев Соликамского магниевого завода их акции

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Пермского края решила через суд истребовать акции ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) у миноритариев вслед за возвращением государству 89,5% акций СМЗ, принадлежавших мажоритарным акционерам.

Как следует из картотеки арбитражных дел, Арбитражный суд Пермского края назначил на 10 ноября предварительное заседание по делу об изъятии в пользу государства акций, находящихся во владении у 512 акционеров СМЗ, в числе которых 507 физлиц, профсоюз СМЗ и четыре юрлица: офшорные Limited Ltd, Sam Global Inc, ООО "Пермь-Восток-Сервис" и ООО "Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения "Привод".

Заявителем по делу выступает прокурор Пермского края, он действует в интересах Росимущества.

Исковые требования мотивированы тем, что приватизация СМЗ была осуществлена неуполномоченным органом, который в нарушение действующих нормативных актов не направил документы о планируемом преобразовании завода в акционерное общество в Госкомимущество России, чем лишил его возможности представить соответствующие материалы на утверждение в правительство.

В качестве обеспечения иска суд удовлетворил ходатайства истца об аресте акций и запрете регистратору вносить любые изменения в реестр в отношении акций, принадлежащих ответчикам.

В октябре 2021 года Генпрокуратура России, действуя в интересах Росимущества, обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием изъять акции СМЗ, принадлежавшие на тот момент четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). По мнению прокуратуры, в 1990-е годы решение о приватизации стратегического предприятия было принято неуполномоченным органом. Представители ответчиков в судебных заседаниях неоднократно заявляли, что никаких нарушений в процедуре не было.

В мае текущего года суд полностью удовлетворил этот иск, обязав АО "Регистратор "Интрако", ООО "Пермская фондовая компания" и Ланта-банк произвести в пользу государства списания с лицевых счетов этих акционеров. В июле Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, по которому 89,5% акций компании перешли в пользу государства.

Уставный капитал СМЗ составляет 99 568 рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 25 копеек. Часть акций обращается на "Московской бирже".

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). На экспорт поставляются магниевые сплавы, магний первичный, пентаоксиды и пентахлориды ниобия и тантала, карбонаты РЗМ, титан губчатый, хлорид калия. Поставщиком сырья для СМЗ выступает ООО "Ловозерский ГОК" - производитель редкоземельных металлов, циркония, тантала, ниобия.

СМЗ Прокуратура Пермского края Росимущество Ловозерский ГОК
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