Экс-акционеры "Соликамского магниевого завода" не смогли оспорить переход акций в пользу РФ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Уральского округа не удовлетворил кассационную жалобу бывших основных владельцев ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) и оставил в силе решение суда первой и апелляционной инстанций о переходе 89,5% акций компании в пользу государства.

Согласно картотеке арбитражных дел, кассационный суд объявил решение во вторник, но резолютивная часть решения пока не опубликована.

Как сообщалось, в октябре 2021 года Генпрокуратура РФ, действуя в интересах Росимущества, обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием изъять акции СМЗ, принадлежавшие четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). По мнению прокуратуры, в 1990-е годы решение о приватизации стратегического предприятия было принято неуполномоченным органом. Представители ответчиков в судебных заседаниях неоднократно заявляли, что никаких нарушений в процедуре не было.

В мае текущего года суд полностью удовлетворил этот иск, обязав АО "Регистратор "Интрако", ООО "Пермская фондовая компания" и Ланта-банк произвести в пользу РФ списания с лицевых счетов указанных акционеров.

Не согласившись с решением суда, Пестриков, Кирпичев, Кондрашев, Старостин и ряд других участников процесса подали апелляционные жалобы, однако они были оставлены без удовлетворения.

Уставный капитал СМЗ составляет 99,568 тыс. рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля. Часть акций обращается на "Московской бирже".

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). На экспорт поставляются магниевые сплавы, магний первичный, пентаоксиды и пентахлориды ниобия и тантала, карбонаты редкоземельных металлов, титан губчатый, хлорид калия.