Суд постановил передать государству 89,5% акций "Соликамского магниевого завода"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Пермского края в среду удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об истребовании в пользу государства 89,5% акций ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край), принадлежащих четырем крупным акционерам, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Иск удовлетворить", - зачитала решение судья Ольга Конева.

Суд истребовал в пользу РФ 61 546 акций из владения Сергея Кирпичева (15,45%), 99 568 акций из владения Игоря Пестрикова (25%), 95 586 акций из владения Петра Кондрашева (24%, находятся в залоге у Сергея Поволокина) и 99 576 акций, принадлежащих Тимуру Старостину (25%).

Суд также обязал АО "Регистратор "Интрако", ООО "Пермская фондовая компания" и АКБ "Ланта-банк" произвести в пользу РФ списания с лицевых счетов указанных акционеров.

Решение суда в законную силу пока не вступило. У ответчиков есть один месяц, чтобы обжаловать решение в апелляционной инстанции.

Несколько миноритариев пытались вступить в дело в качестве третьих лиц, однако суд отказал в удовлетворении ходатайств.

В октябре 2021 года Генпрокуратура РФ, действуя в интересах Росимущества, обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием изъять акции СМЗ, принадлежащие четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45% акций), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). По мнению прокуратуры, в 1990-е годы решение о приватизации стратегического предприятия было принято неуполномоченным органом. Однако представители ответчиков - крупных акционеров в судебных заседаниях неоднократно заявляли, что никаких нарушений в процедуре не было.

В рамках этого дела суд ввел обеспечительные меры: наложил арест на акции СМЗ, принадлежащие упомянутым акционерам, запретил регистратору вносить любые изменения в реестр, касающиеся этого пакета акций; депозитариям, ООО "Пермская фондовая компания" и АО "Ланта-банк", было запрещено проводить операции по счетам депо.

Ответчики на судебных заседаниях заявляли, что истец пропустил срок исковой давности, однако надзорное ведомство с этим доводом не соглашалось.

В феврале текущего года совет директоров СМЗ рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 18 марта принять решение о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли по состоянию на конец 2020 года, а также из прибыли за 9 месяцев 2021 года. В общей сложности было рекомендовано направить на дивиденды 1,143 млрд рублей, что стало бы рекордной дивидендной выплатой за всю историю завода. Однако в марте текущего года Арбитражный суд Пермского края по ходатайству Генпрокуратуры запретил акционерам СМЗ голосовать на общем собрании и принимать решение по вопросу о выплате дивидендов.

В 2021 году предприятие получило чистую прибыль по РСБУ в размере 592,4 млн рублей, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

Уставный капитал СМЗ составляет 99 568 рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля. Часть акций обращается на Московской бирже.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). На экспорт поставляются магниевые сплавы, магний первичный, пентаоксиды и пентахлориды ниобия и тантала, карбонаты РЗМ, титан губчатый, калия хлорид.