Затраты аграриев РФ на осенний сев под урожай-2023 могут вырасти на 20-50%, ситуацию осложнит засуха. Обзор

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Регионы РФ в этом году планируют увеличить площадь сева озимых культур или сохранить ее на уровне прошлого года. Однако осенняя посевная кампания, которая постепенно разворачивается на полях страны, в этом году осложняется ростом цен на материально-технические ресурсы и засушливой погодой. Об этом сообщили "Интерфаксу" специалисты региональных органов АПК и хозяйств.

По оценке некоторых из них, затраты на сев озимых в этом году по сравнению с прошлым годом могут возрасти на 20-50%. Из-за снижения цен на зерно компенсировать их довольно сложно. Более того, это может привести к сокращению площадей под зерновыми культурами.

Сеем в сухую землю

Увеличить площадь под озимыми культурами в этом году планирует ГК "Компак" (Удмуртия).

Как сообщил ее управляющий, председатель ассоциации "Деловая Удмуртия" Артур Курылев, озимые дают большую урожайность, к тому же в хозяйстве есть сорта, которые хорошо переносят зиму. "Но основная проблема – это то, что мы сеем в сухую почву и зависимы на сегодняшний день от дождя, - сказал он. - Действительно, засуха очень сильная. Мы можем не получить хорошие всходы, которые уйдут в зиму. По рапсу, например, реально на сегодняшний день ощущение, что озимый сев не будет продуктивным, и мы вынуждены будем пересевать весной".

На высоком температурном фоне идет озимый сев и в Башкирии. По сути – повторяется прошлогодняя ситуация, когда вместо запланированных 500 тыс. га из-за засухи было засеяно порядка 300 тыс. га.

В этом году план – 500,5 тыс. га, на 26 августа засеяно 110 тыс. га, сообщили в Минсельхозе республики. "Сев озимых пока ведется в штатном режиме, без перебоев. Погодные условия схожи с прошлогодними. Почва пока, к сожалению, сухая. Температурный фон высокий", - посетовали в ведомстве.

Снизились запасы влаги в пахотном слое и в Татарстане, где планируется посеять озимые на 513,5 тыс. га. Такие данные были приведены в материалах к совещанию, которое на днях провел замглавы Минсельхозпрода республики Дмитрий Яшин. Под урожай этого года, по данным республиканского филиала Россельхозцентра, озимые были посеяны на 461,3 тыс. га.

В ведомстве признают снижение влагообеспеченности, но отмечают, что ситуация в регионе пока не стала критичной.

"Решение о сроках выхода на сев озимых принимаем исходя из того, как складывается погодная ситуация. Собственные метеостанции в каждом районе хозяйствования позволяют нам строить прогнозы и принимать решения о проведении агротехнологических операций. В случае неблагоприятных климатических условий поля, которые не засеем осенью, отведем под сев яровой пшеницы", - заявил генеральный директор ООО "Управляющая компания "Август-Агро" Айдар Галяутдинов.

В этом году компания планирует увеличить площади озимого сева в Татарстане до 44 тыс. га. Это больше, чем годом ранее.

Увеличить площади планируют и хозяйства Костромской области.

Как сообщили в областном департаменте АПК, сев намечен на 4 182 га, что на 6% больше прошлогоднего. Хозяйства обеспечены необходимым количеством семян, минудобрений, топлива, но тревожит недостаток влаги в почве. "Запасы продуктивной влаги в полуметровом слое почвы на сегодня находятся на уровне 65 мм, что ниже нормы", - сообщили в департаменте, отметив вместе с тем, что это пока не критические значения.

В Оренбургской области не исключают, что из-за сухой погоды придется сдвинуть сроки проведения озимого сева, который планируется провести на 1 млн га. К концу августа засеяно чуть больше трети из них.

"Озимые культуры – это страховые культуры нашего региона, всегда есть опасения относительно погодных условий в период их сева, - заявили в областном министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. - Сев озимых ведется в этом году в оптимальные агротехнологические сроки, но из-за погоды может на неделю сдвинуться. Не теряем надежду, что все же в начале сентября на территорию области зайдет циклон и принесет дожди".

Сухая погода может сдвинуть сроки проведения озимого сева и в Кабардино-Балкарии. "Оптимальный срок начала сева у нас - 20 сентября. То есть у нас есть две-три недели на подготовку почвы. Если к посевной в почве не будет оптимального количества влаги, то придется отодвинуть сроки начала сева озимых", - заявил руководитель филиала Россельхозцентра по Кабардино-Балкарии Хасанбий Куржиев.

По его словам, поскольку в республике около полутора месяцев не было серьезных осадков, есть дефицит влаги в пахотном слое. "Почва обработке поддается трудно", - сказал он.

Аграрии республики в этом году планируют сохранить площади под озимыми на уровне прошлого года - 60-65 тыс. га. Семян заготовлено вдвое больше необходимого, проблем с минудобрениями не прогнозируется. "Главный вопрос сейчас - подготовка почвы. Сев будет зависеть от влагообеспеченности", - сказал Куржиев.

В Карачаево-Черкесии также планируют сохранить площади озимых на уровне прошлого года - около 25 тыс. га, сообщил начальник отдела механизации и земледелия Минсельхоза республики Руслан Бирабасов. Материальные ресурсы для этого есть.

Здесь тоже стоит засушливая погода. Однако в ведомстве рассчитывают, что к началу осеннего сева - а он, как правило, проводится в октябре-ноябре - пройдут дожди, и ситуация на полях улучшится.

Засушливая погода вызывает опасения и в ГК "Продимекс", сообщил заместитель генерального директора Вадим Ерыженский. "Сроки сева будут зависеть от атмосферных осадков", - отметил он, сообщив, что "наблюдается небольшое отставание по сравнению с прошлым годом, это связано с погодными условиями".

Площади под озимыми культурами под урожай-2023 холдинг планирует сохранить на уровне прошлого года. "Подготовка к севу озимых протекает в штатном режиме. Семена и минеральные удобрения заготовлены в полном объеме. Техника и прицепные агрегаты отремонтированы и готовы приступить к работе", - сказал Ерыженский. Однако имеются перебои в поставке запчастей к сельхозтехнике, что может доставить проблем в момент сева, отметил он.

Не исключают проблем с техникой и в Калужской области, где площадь под озимыми планируется увеличить на 16%. "Существующая проблема в том, что не у всех хозяйств региона достаточно техники, и им приходится ждать очереди на МТС (машинно-технологическая станция - ИФ)", - заявил замминистра министра сельского хозяйства области Геннадий Луценко.

В то же время в Белгородской области в ряде районов уже прошли дожди, что окажет положительное влияние на почву.

Как сообщили в пресс-службе агрохолдинга "БЭЗРК-Белгранкорм", сев озимых идет на уровне прошлогодних сроков, на показателях 2021 года планируется сохранить и их площадь.

В целом в области предусмотрено незначительное увеличение озимых площадей - до 435,3 тыс. га (в 2022 году - 431 тыс. га). "Сельхозпроизводители к осеннему севу в целом готовы, обеспечены минеральными удобрениями и средствами защиты", - заявила на оперативном совещании в начале недели замгубернатора Юлия Щедрина.

Увеличить площадь под озимыми планирует и Тюменская область. Как сообщил замгубернатора Владимир Чейметов, сев намечено провести на 7,7 тыс. га против 6 тыс. га в прошлом году. Почти половина уже засеяна.

Средств не хватает

Не меньше засухи, а, скорее всего, больше, аграриев беспокоит рост цен на материально-технические ресурсы. В целом увеличение затрат на проведение текущей осенней кампании они оценили от 20% до 50%. Причем средств, полученных за выращенный в этом году урожай, может не хватить из-за снижения цен на зерно.

"Цена на зерно очень низкая, на удобрения - очень высокая. Средств не хватает, выращиваем дорого, продаем очень дешево. Зерно продаем за копейки, - заявил директор ставропольского сельхозпредприятия "Суворовское" Павел Тимченко. - Нам нужна помощь государства. Хотя бы субсидии, мы их, к сожалению, не получаем".

Как сообщили в Минсельхозе Ставропольского края, в августе этого года аммиачная селитра в годовом выражении подорожала на 21%, удобрение КАС 32 - на 39%, сульфоаммофос - на 20%, аммофос - на 6%, нитроаммофоска - на 0,3%.

Озимый сев в крае начнется не раньше, чем через месяц. Его площадь прогнозируется на уровне прошлого года. "По каждому городскому и муниципальному округу края собрана и обобщена информация в разрезе сельскохозяйственных товаропроизводителей о потребности и объемах приобретения минеральных удобрений, которая направлена начальникам управлений сельского хозяйства для учета в работе и принятия мер по обеспечению аграриев удобрениями", - сообщили в ведомстве.

Рост цен на минудобрения в пределах 5-7% фиксируют в Оренбургской и Курской областях. Причем в комитете АПК Курской области отмечают, что год назад темпы роста были выше.

Между тем в Самарской области объем внесенных минеральных удобрений вырос на 15% к уровню прошлого года, сообщили в пресс-службе областного министерства сельского хозяйства и продовольствия. В этом году озимые культуры планируется посеять на 500 тыс. га против 438 тыс. га в прошлом году. Сев уже проведен на 150 тыс. га.

При этом в ведомстве сообщили, что ежегодно аграрии области приобретают сельхозтехники на сумму 5 млрд рублей. Предпочтение степени отдается российским и белорусским маркам.

Как заявил Руслан Бирабасов из Минсельхоза Карачаево-Черкесии, в среднем рост затрат на проведение осенней посевной кампании, по разным оценкам, составляет 20-30% в сравнении с прошлым годом.

В агрофирме "Август-Агро" сообщили, что в целом за этот год по сравнению с прошлым годом затраты на производство сельхозпродукции по отношению к 2021 году выросли не менее чем на 30%. "Сельхозтехника выросла в цене на 40-50%, а отдельные позиции и до 100%. Стоимость запчастей увеличилась в разы, удвоилась цена на масла", - сказал Айдар Галяутдинов, отметив, что и в 2021 году рост цен почти на все составляющие был значительным.

"Рост затрат на проведение озимого сева в этом году отмечается по всем статьям в среднем, 25-50%", - заявил Вадим Ерыженский из "Продимекса".

Нет смысла работать в убыток

Рост затрат может привести к тому, что аграрии будут сокращать посевные площади, не исключают собеседники агентства.

Как прогнозирует эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты (ТПП) Ростовской области Юрий Корнюш, общая сумма затрат сельхозпроизводителей на озимую кампанию в этом году увеличится примерно на 25-30%.

"При этом себестоимость зерновых сейчас значительно выше, чем в 2021 году. Прежде всего, селяне столкнулись со значительным подорожанием удобрений. У нас 70% фермеров покупают азотные удобрения по завышенной цене, а 90% - урезают внесение фосфорных удобрений вполовину из-за дороговизны и проблем с поставками, - сказал он. - В условиях значительного роста себестоимости снижение цен очень чувствительно для производителей. Рентабельность сельхозпроизводства в 2022 году снизится более чем в два раза, что может привести к сокращению посевных площадей".

Как заявил эксперт, в связи с падением цен на зерно есть угроза, что новый урожай может не окупиться. "Если год назад пшеница третьего класса в среднем на юге стоила 15,8-16 рублей за кг, то сегодня 15 рублей. Пшеницу четвертого класса продавали по 15,2 рубля, в этом году - по 13,8 рубля, - сообщил он. - Самое крупное падение у нас на фуражную пшеницу. Сейчас она в среднем стоит 12 рублей за кг, в прошлом году была по 14,9 рубля. Поэтому сельхозпроизводители перейдут на экономный режим без приобретения необходимой техники и удобрений".

Более категоричен глава агрохолдинга "Красный Восток" (Татарстан) Адель Хайруллин. "Считаю, что нужно сократить озимый сев на 10-15%. Во-первых, из-за осенней засухи, во-вторых, самое главное, сейчас из-за перепроизводства цена на зерно рухнула. Нет смысла работать в убыток", - заявил он.

По данным Минсельхоза на 25 августа, озимый сев в РФ проведен на 927,5 тыс. га против 1 млн га на аналогичную дату прошлого года.