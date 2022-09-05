Темпы озимого сева в РФ ко 2 сентября отстают более чем на 500 тыс. га от прошлого года

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сев озимых культур под урожай-2023 в России ко 2 сентября проведен на 2,73 млн га, что на 526 тысяч га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Минсельхоза.

Больше всего озимых - 2,32 млн га против 2,31 млн га - посеяно в Поволжье. В других федеральных округах темпы сева ниже прошлогодних. Так, в центральных регионах озимые посеяны на 204,8 тыс. га против 419,2 тыс. га годом ранее, южных - на 126,3 тыс. га против 321,2 тыс. га, северо-западных - на 11,9 тыс. га против 47,6 тыс. га.

На Урале площади сева озимых снизились до 20,6 тыс. га с 42,5 тыс. га, в Сибири - до 47,2 тыс. га с 97,8 тыс. га соответственно.

Как сообщалось, сев озимых культур под урожай-2022 проведен на 18,4 млн га против 19,3 млн га годом ранее.