Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 2,9-3,1%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду резко вырос на фоне улучшения внешней конъюнктуры и раллирующих акций "Газпрома" на новостях о рекомендациях совета директоров выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 2,9-3,1%, бумаги "Газпрома" подскочили на 18,5% и достигли верхней границы установленного биржей диапазона.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2373,51 пункта (+2,9%), индекс РТС - 1250,12 пункта (+3,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,6%.

Доллар стоит 59,67 рубля (-0,27 рубля).

Акции "Газпрома" выросли до 241,82 рубля.

Промежуточные дивиденды "Газпрома"

Совет директоров "Газпрома" во вторник рекомендовал акционерам принять решение о выплате за полугодие дивидендов в размере 51,03 рубля на акцию (общий объем выплат составит 1,208 трлн рублей) и объявил о созыве внеочередного собрания по этому вопросу 30 сентября в заочной форме. Отсечку реестра акционеров под выплаты дивидендов рекомендовано установить 11 октября.

Также подорожали акции Сбербанка (+2,6% и +2,2% "префы"), Московской биржи (+2,5%), ВТБ (+2,2%), "Роснефти" (+2,1%), "Газпром нефти" (+2%), расписки TCS Group (+1,9%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1%), "ММК" (+1%), "НЛМК" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), "Яндекса" (+0,9%), "РусГидро" (+0,7%), "Магнита" (+0,6%), "Северстали" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (-1,9%), акции Polymetal (-1,2%), "МТС" (-0,5%), UC Rusal (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, ралли в "Газпроме" получило развитие, можно ожидать выхода индекса МосБиржи выше 2400 пунктов.

Высокая потенциальная дивидендная доходность по бумагам "Газпрома" (около 25%) подогревает ралли, с выходом бумаг уже в ближайшее время к "круглому" уровню 300 рублей. На этом фоне индекс МосБиржи усилит рост и может преодолеть отметку 2400 пунктов. При этом сегментированность спроса на другие "фишки" в среду может сохраниться. В целом новость по "Газпрому", возвращающая дивидендную привлекательность рынка, носит весьма позитивный характер для инвесторов. И, в частности, способна усилить спрос на нефтяные акции, которые также могут вернуться к практике выплаты хороших дивидендов, полагает эксперт.

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко, "Газпром" может выплатить дивиденды в размере 1,2 трлн руб., или 51,03 руб. на акцию, из прибыли за первое полугодие, которая составила 2,5 трлн руб. Большая часть этих выплат пойдет государству, некоторая доля, возможно, останется в распоряжении самой компании. На этот раз вероятность, что собрание не утвердит рекомендованные дивиденды, можно считать низкой. Дивидендная доходность к текущим котировкам составляет 25%, что подогревает ралли на рынке. Нельзя исключать спекулятивного роста котировок "Газпрома" в диапазон 300-350 руб. на горизонте нескольких дней.

Ранее (в конце июня - начале июля) на новостях об отказе "Газпрома" от выплаты дивидендов за 2021 год индекс МосБиржи потерял около 200 пунктов, поэтому сейчас он может прибавить 150-200 пунктов, считает Ващенко.

Аналитики BCS Global Markets также полагают, что главным действующим лицом в среду безусловно станет "Газпром", что, учитывая капитализацию газового гиганта, поддержит восходящий тренд на всем российском рынке акций. Нефтяной рынок далек от спокойствия и находится под воздействием противоположных факторов: из негативных - риск рецессии в крупнейших экономиках мира и возврат экспортных поставок из Ирана, из позитивных - высокие цены на газ, сокращение добычи странами ОПЕК+, а также обострение ситуации в Ливии.

Первые в истории промежуточные дивиденды "Газпрома" застали рынок врасплох. Выплата в размере 51 рубль на акцию - это много и в значительной степени компенсирует разочарование, вызванное отменой ГОСА дивидендов за 2021 год, отмечают эксперты.

В США индексы акций накануне снизились на 1-1,2%, продолжив опускаться на заявлениях председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла, который на прошлой неделе подтвердил решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию.

В свою очередь, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью газете The Wall Street Journal сказал, что ФРС, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку "несколько выше" уровня в 3,5%, назвав это значение "ограничивающим" и способным затормозить спрос. Уильямс отметил, что ФРС будет необходимо придерживаться ограничивающего значения ставки "в течение следующего года".

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в августе вырос до 103,2 пункта, при прогнозах роста до 97,4-98 пунктов с июльских 95,7 пункта. Подъем показателя был отмечен впервые за последние четыре месяца, отмечает MarketWatch.

В среду в Азии отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%, гонконгский Hang Seng растет на 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,4%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе увеличился до 49,4 пункта по сравнению с 49 пунктами в предыдущий месяц, сообщило Государственное статистическое управление страны. Значение PMI находится ниже пограничной отметки 50 пунктов второй месяц. Между тем аналитики ожидали в среднем менее значительного повышения - до 49,2 пункта, свидетельствуют результаты опросов The Wall Street Journal и Trading Economics.

PMI сферы услуг и строительства опустился в этом месяце до 52,6 пункта против 53,8 пункта в июле. Сводный PMI снизился до 51,7 пункта с 52,5 пункта.

Потребительские цены во Франции в августе выросли на 6,5%, ожидалось 6,7%. Объем ВВП Франции во II квартале увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные национального статистического института Insee. Окончательные данные совпали с предварительной оценкой. Аналитики в среднем не ожидали пересмотра, по данным опроса Trading Economics.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в августе увеличились на 6,5% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 6,8% в июле. Аналитики ожидали ослабления всего до 6,7%, сообщает Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх после обвала накануне, Brent пытается отыграть рубеж $100 за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $100,2 за баррель (+0,9% и -5,5% во вторник), октябрьская цена WTI - $92,43 за баррель (+0,9% и -5,5% накануне).

Срок действия октябрьских фьючерсов на Brent истекает с закрытием сессии в среду. Более активно торгуемые ноябрьские контракты выросли на 0,9%, до $98,69 за баррель.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ повысили оценку профицита нефти в 2022 году с 0,8 млн баррелей в сутки до 0,9 млн б/с, следует из отчетности, подготовленной к заседанию техкомитета, назначенного на 31 августа, с которой ознакомился "Интерфакс".

Исходя из отчетности, эксперты понизили оценку роста спроса на нефть в 2022 году по базовому сценарию с 3,4 млн б/с до 3,1 млн б/с, до 100 млн б/с; роста предложения - с 5,8 млн б/с до 5,6 млн б/с, до 100,9 млн б/с.

Трейдеры тем временем ждут еженедельный доклад Минэнерго США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране, который будет опубликован позднее в среду.

Эксперты в среднем ожидают, что запасы нефти упали на 1,9 млн баррелей, бензина - более чем на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,2 млн баррелей, согласно опросу S&P Global Commodity Insights.