Три судна с украинской кукурузой отправятся в среду в Испанию и Турцию

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение на выход трех судов с кукурузой в среду из украинских портов в рамках стамбульской продуктовой сделки, сообщает ООН.

"СКЦ санкционировал выход трех судов, перевозящих в общей сложности 107 тысяч тонн зерна и других продуктов питания, в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В ООН уточнили, что суда Maran Astronomer (74,5 тысячи тонн кукурузы) и Lady Aillar (27 тысяч тонн кукурузы) отправятся в Испанию, а Hazar S (5,5 тысяч тонн кукурузы) - в Турцию.

"По состоянию на 30 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 1 445 016 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 133 судов - 73 прибывающих в украинские порты и 61 - выходящих из них", - отмечается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.