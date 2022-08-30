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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Более 1,2 млн тонн сельхозпродукции вывезены из Украины в рамках продуктовой сделки

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение шести судам с более 121 тыс. тонн продовольствия выйти во вторник из украинских портов в рамках стамбульской продуктовой сделки, сообщает ООН.

"СКЦ санкционировал выход шести судов, перевозящих в общей сложности 121 451 тонну зерна и других пищевых продуктов, в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В ООН уточнили, что суда Seajoy (64 215 тонн кукурузы) и Michalis (33 тыс. тонн кукурузы) отправятся в Испанию, а Simas (15 тыс. тонн пшеницы) и Lady Zehma (3 тыс. тонн кукурузы) - в Италию. Еще два суда Saffet Aga и Afanasiy Matyushenko доставят в Турцию 3,2 тыс. тонн кукурузы и 3 тыс. тонн пшеницы.

Кроме того, судно Karteria с 37,5 тыс. тонн пшеницы, закупленной Всемирной продовольственной программой, перенесло выход из порта Южный на вторник, 30 августа. Оно намерено отправится в Турцию.

"По состоянию на 29 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 1 289 065 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 122 судов - 67 прибывающих в украинские порты и 55 - выходящих из них", - отмечается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

Украина Турция Россия ООН
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