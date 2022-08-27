95 судов получили разрешение на движение в рамках черноморской зерновой инициативы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Более 978 тыс. тонн сельхозпродукции экспортированы из Украины в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщает ООН.

"По состоянию на 26 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 978 636 тонн. Всего на данный момент разрешено движение 95 судов - 52 прибывающих в украинские порты и 43 - выходящих из них", - говорится в сообщении.

В пятницу Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение на выход двум судам из украинских портов. Как ожидается, 27 августа из порта Черноморск первое судно S-Breeze (44 тыс. тонн кукурузы) отправится в Египет, второе Adnan Torlak (14 750 тонн рапса) - во Францию.

Кроме того, СКЦ в пятницу завершил досмотр пяти следующих в украинские порты судов - Baron, Hazar S, Katsuyama, Mubariz Ibrahimov, Stella GS, а также двух следующих из Украины - Ganosaya и Zhe Hai.

"Все они получили разрешение на отплытие", - подчеркивается в релизе.

Группы инспекторов планируют осмотреть в субботу шесть судов, направляющихся в украинские порты - Dignity, Fulmar S, Jasmin Queen, Massa J, Mavka, Oris Princess, и три отбывающих - Bellis, Mohamed Y, Ascanios.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.