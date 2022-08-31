Гендиректором сети "Перекресток" назначен экс-глава "Победы" Калмыков

Бывший гендиректор "Победы" Андрей Калмыков Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Генеральным директором сети супермаркетов "Перекресток", принадлежащей X5 Group, назначен Андрей Калмыков, сообщила Х5.

Ранее Калмыков был генеральным директором авиакомпании "Победа", до этого - первым заместителем гендиректора "Аэрофлота", работал в министерстве транспорта России, руководил туристической компанией Sunrise tour.

"Мы верим в успешное развитие сегмента супермаркетов и хотим укрепить лидерские позиции "Перекрестка". Уверен, что личные качества и профессиональные компетенции Андрея, особенно его способность создавать уникальное клиентское предложение, мотивировать команду и добиваться результата, помогут реализовать нашу стратегию в сегменте супермаркетов", - заявил гендиректор Х5 Игорь Шехтерман (его слова процитированы в сообщении).

Калмыков, в свою очередь, пообещал сделать "Перекресток" "самой эффективной сетью супермаркетов с уникальным ассортиментом и высоким качеством продуктов".

Как сообщалось, в январе руководивший "Перекрестком" Владислав Курбатов был назначен гендиректором сети магазинов "у дома" "Пятерочка" (также принадлежит Х5). Одновременно исполняющим обязанности гендиректора "Перекрестка" был назначен Владимир Садовин, который начал работать в Х5 в 2021 году в должности директора по стратегическому маркетингу. С 2004 по 2018 гг. он возглавлял сеть супермаркетов "Азбука вкуса".

Сеть "Перекресток"

"Перекресток" - крупнейшая сеть супермаркетов в России и второй по выручке формат Х5 (после "Пятерочки"). На конец июня 2022 года сеть "Перекресток" объединяла 986 супермаркетов. Розничная выручка сети по итогам первого полугодия 2022 года выросла на 14,5%, до 202,6 млрд рублей (с учетом показателей онлайн-гипермаркета Vprok.ru и экспресс-доставки). Для сравнения - выручка магазинов "у дома" "Пятерочка" повысилась на 19,8%, до 1,02 трлн рублей, общая выручка Х5 - на 18,8%, до 1,25 трлн рублей.

По итогам 2021 года выручка "Перекрестка" выросла на 13,5%, до 351,1 млрд рублей, EBITDA - на 9,5%, до 24,2 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 6,9% против 7,1% в 2020 году (EBITDA "Пятерочки" повысилась на 12,4%, до 145,4 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8,1%, как и годом ранее).

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по размеру выручки.