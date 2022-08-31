Добывающая в России золото шведская Auriant увеличила полугодовую EBITDA на 27%
При этом во II квартале, по подсчетам, EBITDA упала на 36% в годовом измерении
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, которая добывает в России золото, по итогам I полугодия 2022 года получила $13,5 млн EBITDA, это на 27% больше, чем годом ранее, сообщила компания.
При этом во II квартале, по подсчетам, EBITDA упала на 36% по сравнению с апрелем-июнем 2021 года, до $3,6 млн. Рентабельность по EBITDA опустилась до 39%.
Квартальные продажи золота упали на 32%, до 4,6 тысячи унций, в результате выручка сократилась на 27%, до $9,1 млн.
Общие операционные затраты Auriant во II квартале, по подсчетам, выросли в 1,6 раза, до $9,3 млн. Компания отмечает рост объемов вскрыши и расценок у подрядчиков по добыче, а также цен на материалы, запчасти и топливо. Поскольку при этом сократилось производство, средние денежные затраты в расчете на унцию также выросли. Компания не раскрывает квартальные издержки, но в среднем за полугодие на Тардане - основном активе Auriant - денежные затраты повысились на 43% год к году, до $1011 на унцию (для сравнения, в I квартале они оценивались в $688 на унцию).
На рентабельности компании сказалось также укрепление рубля по отношению к доллару во II квартале, отмечает Auriant.
Компания сузила прогноз по производству золота в 2022 году с 800-830 кг (25,7-26,7 тысячи унций) до 800 кг (25,7 тысячи унций). Прогноз средних TCC - $1280 на унцию.
Auriant отмечает, что диверсифицирует каналы продаж: заключила три новых контракта с аффинажными заводами, получила экспортную лицензию, продает золото новому банку-покупателю с дисконтом меньшим, чем предполагают другие каналы.
Основные операционные и финансовые показатели Auriant Mining:
|Показатель
|II кв. 2022
|II кв. 2021
|Динамика
|I полугодие 2022
|I полугодие 2021
|Динамика
|Производство золота, тыс. унций
|6,6
|7,9
|-16%
|13,6
|14,6
|-7%
|Продажи золота, тыс. унций
|4,6
|6,8
|-32%
|14,0
|12,6
|11%
|Средняя цена реализации, $ за унцию
|1965*
|1813*
|8%
|1878
|1821
|3%
|Выручка, $ млн
|9,1
|12,4
|-27%
|26,3
|22,9
|15%
|Чистая прибыль, $ млн
|5,0
|1,9
|155%
|9,7
|3,7
|164%
|EBITDA, $ млн
|3,6*
|5,6*
|-36%
|13,5
|10,6
|27%
|Маржа EBITDA
|39%
|45%
|-6 п.п.
|51%
|46%
|5 п.п.
* расчет ИФ
Auriant Mining - шведская компания, фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов компании входит 4 проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.