Добывающая в России золото шведская Auriant увеличила полугодовую EBITDA на 27%

При этом во II квартале, по подсчетам, EBITDA упала на 36% по сравнению с апрелем-июнем 2021 года, до $3,6 млн. Рентабельность по EBITDA опустилась до 39%.

Квартальные продажи золота упали на 32%, до 4,6 тысячи унций, в результате выручка сократилась на 27%, до $9,1 млн.

Общие операционные затраты Auriant во II квартале, по подсчетам, выросли в 1,6 раза, до $9,3 млн. Компания отмечает рост объемов вскрыши и расценок у подрядчиков по добыче, а также цен на материалы, запчасти и топливо. Поскольку при этом сократилось производство, средние денежные затраты в расчете на унцию также выросли. Компания не раскрывает квартальные издержки, но в среднем за полугодие на Тардане - основном активе Auriant - денежные затраты повысились на 43% год к году, до $1011 на унцию (для сравнения, в I квартале они оценивались в $688 на унцию).

На рентабельности компании сказалось также укрепление рубля по отношению к доллару во II квартале, отмечает Auriant.

Компания сузила прогноз по производству золота в 2022 году с 800-830 кг (25,7-26,7 тысячи унций) до 800 кг (25,7 тысячи унций). Прогноз средних TCC - $1280 на унцию.

Auriant отмечает, что диверсифицирует каналы продаж: заключила три новых контракта с аффинажными заводами, получила экспортную лицензию, продает золото новому банку-покупателю с дисконтом меньшим, чем предполагают другие каналы.

Основные операционные и финансовые показатели Auriant Mining:

Показатель II кв. 2022 II кв. 2021 Динамика I полугодие 2022 I полугодие 2021 Динамика Производство золота, тыс. унций 6,6 7,9 -16% 13,6 14,6 -7% Продажи золота, тыс. унций 4,6 6,8 -32% 14,0 12,6 11% Средняя цена реализации, $ за унцию 1965* 1813* 8% 1878 1821 3% Выручка, $ млн 9,1 12,4 -27% 26,3 22,9 15% Чистая прибыль, $ млн 5,0 1,9 155% 9,7 3,7 164% EBITDA, $ млн 3,6* 5,6* -36% 13,5 10,6 27% Маржа EBITDA 39% 45% -6 п.п. 51% 46% 5 п.п.

* расчет ИФ

Auriant Mining - шведская компания, фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов компании входит 4 проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.