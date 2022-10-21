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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Добывающая золото в России шведская Auriant снизила производство золота на 22%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU -Шведская Auriant Mining, добывающая золото в России, в III квартале 2022 года, по подсчетам, произвела 6 тысяч унций, что на 22% меньше, чем годом ранее, а продажи увеличила на 14%, до 8,2 тысячи унций.

Компания сообщила, что за девять месяцев она произвела 19,6 тысячи унций золота и продала 22,2 тысячи унций.

Структуры Auriant продолжают продавать золото с дисконтом к ценам LBMA. Это вместе со снижением мировых цен на золото и укреплением рубля - факторы, которые сейчас крайне негативно влияют на финпоказатели компании, поясняет Auriant.

Что касается производства, добавляет компания, оно в целом по итогам 9 месяцев соответствует планам, не считая россыпной добычи. Она упала более чем вдвое, потому что подрядчик по добыче из-за нарушения логистических цепочек в связи с текущей ситуацией не смог вовремя завезти оборудование, также добыча песков началась с задержкой из-за позднего оттаивания грунта.

Производственные показатели Auriant Mining:

Показатель III кв. 2022* III кв. 2021* Динамика* 9 месяцев 2022 I полугодие 2021 Динамика
ТАРДАН
Добыча руды, тыс. т 121,0 157,3 -23% 298,7 316,3 -6%
Средние содержания, г/т 1,43 2,05 -30% 2,02 2,16 -6%
Переработка руды на CIL, тыс. т 105,3 117,3 -10% 297,9 324,2 -8%
Средние содержания, г/т 1,64 2,05 -20% 2,17 2,17 0%
Производство золота, тыс. унций 5,861 7,513 -22% 19,427 21,862 -11%
СОЛКОКОН
Производство золота, тыс. унций 0,164 0,217 -24% 0,203 0,494 -59%
ИТОГО выпуск золота, тыс. унций 6,025 7,729 -22% 19,630 22,355 -12%
Продажи золота, тыс. унций 8,168 7,151 14% 22,168 19,749 12%

* расчет ИФ

Auriant Mining - шведская компания, фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов компании входит 4 проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.

Auriant Mining Швеция Тардан Солкокон Тува Забайкалье
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