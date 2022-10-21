Добывающая золото в России шведская Auriant снизила производство золота на 22%
Москва. 21 октября. INTERFAX.RU -Шведская Auriant Mining, добывающая золото в России, в III квартале 2022 года, по подсчетам, произвела 6 тысяч унций, что на 22% меньше, чем годом ранее, а продажи увеличила на 14%, до 8,2 тысячи унций.
Компания сообщила, что за девять месяцев она произвела 19,6 тысячи унций золота и продала 22,2 тысячи унций.
Что касается производства, добавляет компания, оно в целом по итогам 9 месяцев соответствует планам, не считая россыпной добычи. Она упала более чем вдвое, потому что подрядчик по добыче из-за нарушения логистических цепочек в связи с текущей ситуацией не смог вовремя завезти оборудование, также добыча песков началась с задержкой из-за позднего оттаивания грунта.
Производственные показатели Auriant Mining:
|Показатель
|III кв. 2022*
|III кв. 2021*
|Динамика*
|9 месяцев 2022
|I полугодие 2021
|Динамика
|ТАРДАН
|Добыча руды, тыс. т
|121,0
|157,3
|-23%
|298,7
|316,3
|-6%
|Средние содержания, г/т
|1,43
|2,05
|-30%
|2,02
|2,16
|-6%
|Переработка руды на CIL, тыс. т
|105,3
|117,3
|-10%
|297,9
|324,2
|-8%
|Средние содержания, г/т
|1,64
|2,05
|-20%
|2,17
|2,17
|0%
|Производство золота, тыс. унций
|5,861
|7,513
|-22%
|19,427
|21,862
|-11%
|СОЛКОКОН
|Производство золота, тыс. унций
|0,164
|0,217
|-24%
|0,203
|0,494
|-59%
|ИТОГО выпуск золота, тыс. унций
|6,025
|7,729
|-22%
|19,630
|22,355
|-12%
|Продажи золота, тыс. унций
|8,168
|7,151
|14%
|22,168
|19,749
|12%
* расчет ИФ
Auriant Mining - шведская компания, фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов компании входит 4 проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.