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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Италия обсудит с Delta Air и Air France-KLM продажу доли государства в ITA Airways

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Итальянское правительство начнет переговоры о продаже принадлежащего государству контрольного пакета акций в авиакомпании ITA Airways (бывшая Alitalia) с американской Delta Air Lines Inc. и франко-голландской Air France-KLM. Об этом сообщил Минфин страны.

Чиновники решили, что предложение о выкупе государственной доли в ITA Airways от консорциума двух авиакомпаний и инвестиционной Certares Management LLC является наиболее подходящим.

Консорциум намерен выкупить около 56% акций ITA Airways на сумму порядка 600 млн евро, сообщили итальянские СМИ со ссылкой на источники. Таким образом, в распоряжении властей страны останется 44% акций.

"Обязывающие соглашения будут подписаны по итогам эксклюзивных переговоров только в том случае, если результат будет полностью удовлетворительным для правительства", - отметил Минфин. Власти планируют достичь положительного результата к 10 сентября.

Ранее в 2022 году MSC Mediterranean Shipping Co. и германская Deutsche Lufthansa AG также проявили интерес к ITA Airways.

ITA Airways была образована осенью 2021 года из активов обанкротившейся Alitalia.

Италия ITA Airways Alitalia Delta Air Lines Air France-KLM Certares Management Deutsche Lufthansa
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