Air France-KLM вернулась к прибыли в III квартале

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Франко-нидерландская группа Air France-KLM в третьем квартале 2022 года вышла на прибыльный уровень, однако ее чистая прибыль не оправдала ожиданий аналитиков.

В июле-сентябре чистая прибыль авиакомпании составила 460 млн евро против убытка в 193 млн евро годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал чистую прибыль на уровне 557 млн евро.

Операционная прибыль составила 1,02 млрд евро по сравнению со 130 млн евро годом ранее и консенсус-прогнозом на уровне 828 млн евро.

Выручка подскочила в 1,8 раза, до 8,11 млрд евро с 4,57 млрд евро годом ранее.

Количество пассажиров, перевезенных Air France-KLM в минувшем квартале, достигло 25 млн, что на 47,6% выше показателя за аналогичный период годом ранее. Загруженность рейсов поднялась на 21,6 процентного пункта, до 88,4%.

По итогам 2022 года в целом компания ожидает получить операционную прибыль более 900 млн евро.

С начала 2022 года капитализация Air France-KLM сократилась на 27,1% и составляет около 4 млрд евро.