Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Air France-KLM вернулась к прибыли в III квартале

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Франко-нидерландская группа Air France-KLM в третьем квартале 2022 года вышла на прибыльный уровень, однако ее чистая прибыль не оправдала ожиданий аналитиков.

В июле-сентябре чистая прибыль авиакомпании составила 460 млн евро против убытка в 193 млн евро годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал чистую прибыль на уровне 557 млн евро.

Операционная прибыль составила 1,02 млрд евро по сравнению со 130 млн евро годом ранее и консенсус-прогнозом на уровне 828 млн евро.

Выручка подскочила в 1,8 раза, до 8,11 млрд евро с 4,57 млрд евро годом ранее.

Количество пассажиров, перевезенных Air France-KLM в минувшем квартале, достигло 25 млн, что на 47,6% выше показателя за аналогичный период годом ранее. Загруженность рейсов поднялась на 21,6 процентного пункта, до 88,4%.

По итогам 2022 года в целом компания ожидает получить операционную прибыль более 900 млн евро.

С начала 2022 года капитализация Air France-KLM сократилась на 27,1% и составляет около 4 млрд евро.

Air France-KLM Франция Нидерланды
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Exxon заявили, что решение о создании оператора "Сахалина-1" нарушило их права в СРП

ЦБ второй раз подряд воздержался от сигнала о следующем решении по ставке

ЦБ РФ отметил признаки замедления кредитной активности в октябре

ЦБ РФ отметил признаки замедления кредитной активности в октябре

ЦБ ждет, что в ближайшие месяцы мобилизация будет сдерживать спрос и инфляцию

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Volkswagen увеличил операционную прибыль в III кв. на 65%, выручку - на 24%

Volkswagen увеличил операционную прибыль в III кв. на 65%, выручку - на 24%

Universal Music увеличила выручку на 23,7% в III квартале

Universal Music увеличила выручку на 23,7% в III квартале

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,7%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,7%

Инфляция во Франции в октябре подскочила до 7,1% с 6,2%

Инфляция во Франции в октябре подскочила до 7,1% с 6,2%

Мишустин призвал ускорить переход на нацвалюты и отказ от доллара во взаимной торговле

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });