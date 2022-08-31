В Эстонии 28 компаний попросили разрешить им импорт нефтепродуктов из России

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Эстонии 28 компаний попросили власти страны разрешить им продолжить импорт российских нефтепродуктов в течение переходного периода после вступления в силу соответствующих санкций Евросоюза против России.

МИД Эстонии обнародовал список этих компаний, в который вошли импортеры и перевозчики российских нефтепродуктов.

"Название компаний, сфера деятельности и факт ходатайства об исключениях не могут рассматриваться как коммерческая тайна, а публикация списка не нарушает правила коммерческой тайны", - заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и добавил, что эстонская общественность имеет право знать, что это за предприятия.

"Эстония представила предложения по новому санкционному пакету Европейского союза, который еще больше будет препятствовать торговле энергоносителями Европейского союза с Россией", - добавил он.

Вице-канцлер МИД по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар, комментируя обнародованный список, объяснил, что эти предприятия сообщили МИД, что у них либо имеются действующие договоры, либо они намерены заключить краткосрочные сделки по поставке. При этом воспользоваться ли исключением - решать самим предприятиям.

Кодар сказал BNS, что МИД 13 июня отправил Эстонской торгово-промышленной палате, Эстонскому союзу топливных компаний, Эстонской ассоциации логистики и экспедирования, а также Эстонской адвокатуре письмо, посвященное использованию исключения из введенных Советом ЕС ограничений для импорта нефти и нефтепродуктов. Письмо было связано с принятым в начале июня санкционным пакетом ЕС против России.

"Из этого ограничения сделано первое исключение, в соответствии с которым запрет на импорт сырой нефти и нефтепродуктов до 5 декабря не будет распространяться на такие одноразовые сделки, которые заключат и выполнят до этого числа для краткосрочных поставок товаров под кодом CN 2709 - нефтяных масел и битуминозных минералов; выполнение договоров, заключенных до 4 июня для покупки, импорта или передачи подобных товаров; а также выполнение дополнительных соглашений, необходимых для выполнения этих договоров", - сказал он.

По второму исключению, запрет на импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России не будет применяться до 5 февраля следующего года в отношении заключенных и выполненных до этого числа одноразовых сделок, касающихся краткосрочной поставки товаров под кодом CN 2710 (нефтемасла и масла из битуминозных минералов), а также выполнения заключенных до 4 июня этого года договоров о покупке, импорте или передаче этих товаров, как и необходимых дополнительных договоров.

"Оба исключения применяются при условии, что страна-член ЕС проинформировала Европейскую комиссию о подобных договорах не позднее 24 июня 2022 года, а об одноразовых сделках по поставке - в течение десяти дней после их завершения. В списке указаны предприниматели и их коммерческие названия по состоянию на конец июня 2022 года, он не отражает более поздние изменения в коммерческих названиях", - сказал Кодар.

Таким образом, предприниматели сообщили МИД, что у них либо заключены действующие договоры, либо они планируют краткосрочные сделки по поставке.

"Соискание исключения и информирование об этом Европейской комиссии гарантирует возможность выполнить договор до окончания переходного периода. Тем не менее, желание добиться исключения и сообщить о действующих договорах указывает на то, что предприниматель хочет оставить возможность воспользоваться исключением до конца переходного периода. Воспользуются ли им, решать самому предприятию", - добавил он.

Санкции ЕС в отношении российской нефти и продуктов ее переработки вступят в силу с 5 декабря 2022 года. Они предусматривают исключения, разрешающие сделки с определенными государственными предприятиями.