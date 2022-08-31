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Brent подешевела до $96,65 за баррель

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают падать в среду вечером, даже несмотря на данные о недельном снижении запасов в США.

К 17:55 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,66 (2,68%), до $96,65 за баррель. Срок биржевого обращения этих контрактов истекает с закрытием рынка 31 августа. Более активно торгуемые ноябрьские фьючерсы подешевели на $1,14 (1,17%) - до $96,7 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,03 (1,12%), до $90,61 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,33 млн баррелей - до 418,35 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,17 млн баррелей и составили 214,48 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 950 тысяч баррелей, запасов бензина - на 1 млн баррелей, сообщает Bloomberg.

Нефтяной рынок обеспокоен перспективами снижения спроса из-за наступления экономической рецессии, вызванной ужесточением монетарных политик центробанков мира. Это негативно сказывается на нефтяных котировках, которые могут завершить третий месяц подряд падением, пишет Dow Jones.

"Потребление нефти и нефтепродуктов не оправдывает ожиданий в большинстве регионов мира, - отмечает аналитик лондонской брокерской компании Marex Георгий Славов. - При этом мы видим наличие достаточного предложения по всей цепочке поставок, в результате чего, цены падают".

Brent WTI Минэнерго США
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