Brent подешевела до $93,35 за баррель

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются более чем на 2% на торгах в четверг на фоне общего снижения интереса трейдеров к рискованным активам. Давление на рынок оказывают опасения по поводу рецессии и ослабления прогноза спроса, пишет Trading Economics.

К 18:08 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,29 (2,39%), до $93,35 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,20 (2,46%), до $87,35 за баррель.

Аппетит к риску на мировых рынках сокращается в связи с быстрым ужесточением политики крупнейших мировых центробанков и ожиданиями сохранения высоких процентных ставок в обозримом будущем. Этот фактор усугубляет опасения инвесторов в отношении перспектив глобального спроса на нефть в условиях новых карантинных ограничений в Китае, пишет Dow Jones.

В августе сорт Brent подешевел на 12,3%, WTI - на 9,2%, причем снижение цен было отмечено по итогам третьего месяца подряд, что является самым длительным подобным периодом с первой половины 2020 года.

В четверг стало известно о введении ковид-локдауна в административном центре китайской провинции Сычуань Чэнду, где проживает 21 млн человек. Чэнду стал крупнейшим китайским городом, где вводится локдаун, после Шанхая, который был закрыт почти на два месяца ранее в 2022 году.

Министры финансов стран G7 на встрече 2 сентября планируют одобрить и изложить свой план по установлению потолка цен на российскую нефть, пишут зарубежные СМИ.

Вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам, что введение потолка цен на российскую нефть крайне негативно отразится на мировом рынке и что Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат эту схему. В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что отсутствие потолка цен на российскую нефть нанесет ущерб мировой экономике.