Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в августе поднялся до 51,7 пункта

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2022 года индекс PMI обрабатывающих отраслей России составил 51,7 пункта, поднявшись с июльских 50,3 пункта, говорится в исследовании S&P Global.

Рост показателя указывает на дальнейшее восстановление российского производственного сектора, августовские цифры стали самыми высокими с января 2022 года.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

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