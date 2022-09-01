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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:11

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в августе поднялся до 51,7 пункта

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2022 года индекс PMI обрабатывающих отраслей России составил 51,7 пункта, поднявшись с июльских 50,3 пункта, говорится в исследовании S&P Global.

Рост показателя указывает на дальнейшее восстановление российского производственного сектора, августовские цифры стали самыми высокими с января 2022 года.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

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S&P Global
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