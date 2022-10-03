В сентябре индекс PMI обрабатывающих отраслей в России вырос до 52 пунктов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года индекс PMI обрабатывающих отраслей России вырос до 52 пункто против 51,7 пункта в августе, показало исследование S&P Global.

Последние данные указали на скромный подъем в российском производственном секторе, ставший при этом самым быстрым за три с половиной года (с марта 2019 года).

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Как говорится в отчете, в сентябре было зафиксировано второе подряд расширение производства в отрасли. Компании связывали это с более высоким клиентским спросом и притоком новых заказов. Темпы роста производства ускорились с августа и стали самыми быстрыми с февраля 2021 года.

Расширению производства способствовало увеличение новых заказов в конце третьего квартала 2022 года: отмечался рост клиентского спроса (в основном со стороны внутренних клиентов) и появление новых заказчиков. Новые экспортные заказы резко сокращались: оказывало влияние падение числа иностранных клиентов и санкции.

Бремя издержек, как говорится в обзоре, росло относительно сдержанными темпами. Рост производственных затрат компаний был значительно меньше, чем ранее по году (кроме ускорения в августе). Более мягкий рост затрат часто связывался с сокращением стоимости энергии и некоторых материалов. Отпускные цены на фоне снижения расходов продолжали падать, хотя и скромными темпами.

Число незавершенных вновь работ снижалось в сентябре. Компании указывали на достаточные мощности для обработки поступающих новых заказов, был зафиксирован возобновившийся рост занятости. Создание новых рабочих мест часто объяснялось более высокими производственными требованиями.

Деловая уверенность компаний росла: фирмы были настроены более оптимистично в отношении перспектив производства в течение ближайших 12 месяцев. Инвестиции в разработку продуктов и надежды на всплеск клиентского спроса поддерживали оптимизм, который вырос до самого высокого уровня с марта 2019 года, отмечается в материалах S&P Global.