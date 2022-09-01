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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:50

Правительство Казахстана может продать "дочку" Сбербанка частному инвестору

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана может продать купленную холдингом "Байтерек" "дочку" Сбербанка частному инвестору после окончания сделки, сообщила журналистам председатель Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

"Я думаю, что да, они (правительство - ИФ-К) будут это рассматривать, продажу потенциально стратегическому частному инвестору", - сказала она и добавила, что параметры сделки будут озвучены в скором времени.

Сама Абылкасымова пока параметры сделки разглашать не может.

"Банк является полностью устойчивым, платежеспособным", - продолжила она и отметила, что банк не будет докапитализирован, так как является финансово устойчивым.

"У него высокая достаточность капитала и он является платежеспособным. У него высокое качество ссудного портфеля и ликвидных активов. То есть банк является очень устойчивым. Я думаю, что основная причина продажи банка в том, что 12 октября истекает генеральная лицензия, дающая возможность совершать операции со Сбербанком", - отметила глава агентства.

Она напомнила, что после 12 октября банк включается в американский так называемый список Specially Designated Nationals (SDN).

"Это список, который ограничивает операции, которые может осуществлять банк, которые могут с ним проводить другие финансовые организации. В этой связи, для исключения банка из (SDN), было принято решение российским акционером продать этот банк", - уточнила Абылкасымова.

Сбербанк и казахстанский национальный управляющий холдинг "Байтерек" ранее подписали сделку купли-продажи акций Сбербанк Казахстан.

Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. Стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время.

"Сбербанк принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка. Сбербанк Казахстан имеет достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель и на протяжении многих лет является одним из ключевых участников финансового рынка Казахстана", - заявили в Сбербанке.

Банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами. Все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.

Казахстанские "дочки" ВТБ, Альфа-банка и Сбербанка в марте попали под блокирующие санкции США. В мае "дочку" Альфа-банка приобрел казахстанский банк "ЦентрКредит".

По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 августа 2022 года "дочка" Сбербанка, занимает 8-е место по объему активов среди 22 банков страны.

Мадина Абылкасымова Казахстан Байтерек Сбербанк
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