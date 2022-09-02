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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане холдингу "Байтерек"

Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане холдингу "Байтерек"
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане национальному управляющему холдингу "Байтерек".

Как говорится в сообщении российской кредитной организации, сделка закрыта. "Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения", - отмечает Сбербанк.

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Казахстанский Сбербанк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.

"Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. В ближайшее время планируется проведение ребрендинга Сбербанк Казахстан", - подчеркивается в сообщении.

Холдинг "Байтерек" будет стремиться обеспечивать бесперебойную работу казахстанского банка, создавать благоприятные условия для развития и совершенствования банковских услуг как для действующих, так и для новых клиентов, отмечается в сообщении.

Сбербанк ранее сообщал, что принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка.

"Байтерек" - интегрированный институт развития, направленный на поддержку предпринимательства, развитие агропромышленного комплекса и обеспечение населения страны жильем. Конечным бенефициаром холдинга является правительство Казахстана.

Блокирующие санкции США негативно повлияли на международный бизнес Сбербанка, в том числе и на казахстанскую "дочку". Старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев в мае говорил, что интерес к банку в Казахстане проявляли как российские инвесторы, так и потенциальные покупатели из Турции и Ближнего Востока.

Сбербанк Байтерек
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