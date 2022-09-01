Медь дешевеет на опасениях за спрос в Китае после введения локдауна в Чэнду

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Цены на медь и алюминий снижаются 1 сентября на усиливающихся опасениях падения спроса в Китае, где был закрыт на карантин еще один крупный город - Чэнду.

Стоимость меди на Лондонской бирже металлов (LME) опустилась в ходе торгов на 2%, до $7600,45 за тонну. В августе медь подешевела по итогам пятого месяца подряд, что является самым длительным непрерывным периодом падения цены металла со времен финансового кризиса 2008 года. С марта 2022 года, когда цена меди подскочила до рекордного уровня из-за начала российской военной операции на Украине, металл потерял почти треть стоимости, отмечает Bloomberg.

Инвесторы опасаются, что замедление глобального экономического роста в условиях энергетического кризиса в Европе, ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС) и ковидных ограничений в Китае будет серьезно ограничивать спрос на металлы.

В четверг стало известно о введении локдауна по коронавирусу в столице провинции Сычуань Чэнду, где проживает 21 млн человек. Чэнду стал крупнейшим китайским городом, где вводится локдаун, после Шанхая, который был закрыт почти на два месяца ранее в 2022 году.

"Инвесторы паникуют, опасаясь серьезных последствий новых локдаунов и вспышек COVID-19 по всей стране", - говорит трейдер Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Co. Цзя Чжэн.

Сигналы снижения спроса на медь нивелируют опасения, связанные с возможным сокращением предложения, отмечает Bloomberg. Чили, на долю которой приходится более четверти добычи меди в мире, ранее сообщила о сокращении производства металла в июле на 8,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Цена алюминия по данным на 13:00 по Москве в четверг снизилась на 2,5%, до $2300 за тонну. В ходе торгов она опускалась ниже $2300 за тонну впервые с апреля прошлого года.