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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

В Китае остановили работу части зарядных станций для электромобилей из-за кризиса

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В провинции Сычуань и в городе Чунцин из-за сбоев в энергоснабжении прервалась работа части зарядных станцией для электромобилей, сообщают китайские СМИ. Сбои связаны с рекордно высокими температурами и сильной засухой.

Так китайский производитель электромобилей Nio Inc. в собственном приложении с картой зарядных станций сообщил, что некоторые из локаций в городе Чэнду временно отключены от сети из-за "сильной перегрузки при сохраняющихся высоких температурах". Nio призывает водителей ее электромобилей в Сычуане делиться домашними зарядными устройствами в период с 20 августа по 20 сентября.

Американская Tesla также отключила или ограничила работу более 13 станций в Чэнду и Чунцине, оставив работать по ночам только две.

Teld New Energy, управляющая примерно 300 тысячами зарядных локаций в Китае, попросила водителей проверять работу станций в этих двух городах заранее, поскольку местные власти потребовали отключить от сети часть из них. Компания также предлагает клиентам преференциальные тарифы поздно ночью или рано утром, когда спрос на электроэнергию ниже.

Между тем проблемы в энергоснабжении в центральной части страны привели к трудностям на заводах Toyota Motor Corp. и Contemporary Amperex Technology Co. (крупнейшего производителя аккумуляторов в мире), которые были вынуждены закрыть ряд производств.

Засуха в Китае

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Озеро Поянху в провинции Цзянси высохло до четверти от своего нормального размера для этого времени года
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