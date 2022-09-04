Власти КНР пытаются сдержать COVID-19 в многомиллионном городе Чэнду

Люди выстраиваются в очередь на тест на COVID-19 в Чэнду Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Власти КНР вводят ограничительные меры и продолжают массовое тестирование на COVID-19 среди более чем 20 млн жителей города Чэнду - административного центра провинции Сычуань на юге Китая, сообщает в воскресенье Bloomberg.

В частности, локдаун продлили на три дня с воскресенья в центральном городском районе Цзиньцзян. При этом администрации других районов города объявила о третьей фазе масштабной сдачи анализов на коронавирус. После тестирования жители обязаны сразу вернуться по домам.

Всего накануне в КНР выявили 1 673 случая коронавируса, в том числе 1 359 бессимптомных. Больше всего случаев - 556 - обнаружили в Тибетском автономном районе. В Сычуане специалисты зарегистрировали 186 случаев коронавируса.

Bloomberg отмечает, что Чэнду является шестым по населенности городом КНР. Он стал самым крупным из китайских городов, где ввели локдаун после того, как Шанхай - с населением свыше 24 млн человек - 1 июня снял ограничения на передвижение населения. Однако эффект мер, действовавших два месяца из-за COVID-19, до сих пор негативно сказывается на экономике Шанхая.

Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 244,7 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 5,2 тыс. смертей от последствий заболевания.