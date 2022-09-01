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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

Тольяттихимбанк выставлен на торги за 2,85 млрд рублей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Финансовый управляющий имуществом бывшего руководителя и владельца ПАО "Тольяттиазот" Сергея Махлая Олег Егерев в рамках дела о банкротстве бизнесмена объявил о проведении торгов по продаже 100%-го пакета акций Тольяттихимбанка с начальной ценой 2,85 млрд рублей.

Продаже подлежат 4 840 000 обыкновенных именных акций Тольяттихимбанка номинальной стоимостью 50 рублей за штуку.

Акции хранятся на лицевом счете Махлая в реестре акционеров общества. Реестродержатель - ООО "Московский Фондовый Центр".

Аукцион проводится на ЭТП "Югра" с закрытой формой подачи предложений о цене. Заявки принимаются до 24 ноября. Торги назначены на 25 ноября. Задаток составляет 10% стартовой цены.

В рамках банкротства Махлая в 2022 году по итогам нескольких аукционов структуры "Уралхима" купили 80,9% акций ПАО "Тольяттиазота", учет и хранение которых осуществлялся на счетах депо в Тольяттихимбанке.

Тольяттихимбанк по итогам 2021 года занял 143-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Тольяттихимбанк Тольяттиазот Сергей Махлай Дмитрий Мазепин
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