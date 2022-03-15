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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:36

Структура Мазепина стала владельцем 80,5% акций "Тольяттиазота"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Подконтрольное Дмитрию Мазепину АО "Химактивинвест" (Москва) увеличило долю в ПАО "Тольяттиазот" с 9,75% до 80,51% акций, следует из сообщения последнего.

Это произошло после того, как "Химактивинвест" победил на двух аукционах по продаже 38,73791% и 32,02712% акций ТОАЗа, предложив 31,55 млрд рублей (при стартовой цене 31,17 млрд рублей) и 25,85 млрд рублей (25,67 млрд рублей) соответственно. Конкурентом на торгах было пермское ООО "Актум".

Напрямую Мазепин контролирует еще 0,23%.

Акции были выставлены на продажу в начале 2022 года в рамках банкротства Сергея Махлая. Акции, согласно оценке имущества Махлая, были размещены в Тольяттихимбанке на счетах депо принадлежащих бизнесмену компаний Trafalgar Trafhold Ltd., Instantania Holdings Ltd., Bairiki Inc., Kamara Ltd. и Halnure Ltd.

Уставный капитал ПАО "Тольяттиазот" составляет 97 млн 115,506 тыс. рублей, он разделен на 431 обыкновенную акцию номиналом 225,326 тыс. рублей.

Мазепин в начале марта подпал под санкции ЕС, а затем Великобритании.

"Тольяттиазот" – один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия составляют более 3 млн тонн аммиака и 960 тыс. тонн карбамида в год.

Дмитрий Мазепин Химактивинвест

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