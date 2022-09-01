Белоруссия разрешила импорт еще некоторых фруктов и овощей из Европы

Минск снова ослабил введенное в январе продэмбарго

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии ослабило введенное в январе 2022 года продовольственное эмбарго на товары из "недружественных" западных стран, разрешив ввоз некоторых фруктов и овощей, которые раньше были запрещены.

По постановлению Совмина от 30 августа, с 12 сентября импортеры могут ввозить из "недружественных" стран клементины, киви, пекинскую капусту и стеблевой сельдерей.

Ранее из списка уже были исключены яблоки, груши, кабачки, баклажаны, свежий болгарский перец, салат-латук, руккола, мангольд, шпинат.

Эмбарго с 1 января было введено на ввоз 18 видов продукции, в том числе мяса, молока, молочной продукции (кроме безлактозной), фруктов, орехов, колбас, овощей и кондительских изделий из стран Евросоюза, США, Канады, Норвегии, Великобритании. В конце января в список стран были добавлены Лихтенштейн и Сербия.

В конце июня правительство продлило продэмбарго до конца гда но исключило из него абрикосы, вишню, черешню, нектарины, сливы, хурму.

В Белоруссии образовался дефицит запрещенных товаров и начался рост цен .

По данным Евразийской экономической комиссии, в Белоруссии в первом полугодии 2022 г был зафиксирован наибольший в Евразийском экономическом союзе рост цен на сельхозпродукцию на 12,8% (в странах ЕАЭС в целом этот показатель составил 2,2%).