В Белоруссии расширили антисанкционное продовольственное эмбарго

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии расширило перечень стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго, введенное в ответ на западные санкции. Это предусмотрено постановлением правительства №51 от 27 января 2022 года, которое опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, в список стран, в отношении которых действует продовольственное эмбарго, добавлены Лихтенштейн и Сербия.

Ранее в него включены страны-члены Европейского союза, США, Канада, Албания, Великобритания, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Швейцария.

В январе сообщалось, что Белоруссия усилила таможенный контроль по всему периметру границы из-за продовольственного эмбарго.

Белоруссия с 1 января 2022 года ввела запрет на импорт продовольственных товаров из стран, которые проводят недружественную политику в отношении республики.

В перечень включено почти 20 позиций, в их числе мясо крупного рогатого скота, свинина, молоко и молочная продукция (кроме специализированной из безлактозного молока), фрукты и орехи, колбасы, кондитерские изделия, овощи.