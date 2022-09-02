Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за рубежом

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Китайская платежная система UnionPay запретила обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в POS-терминалах российских банков-эквайеров, находящихся под санкциями, сообщает РБК со ссылкой на источники в банках и собеседника на платежном рынке.

"Да, действительно китайская платежная система UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. В частности, только по устному уведомлению был отключен прием иностранных карт UnionPay", - рассказал источник на платежном рынке.

По словам одного из источников, такое решение UnionPay могла принять из опасений попасть под вторичные санкции. Еще один источник в банке уточняет, что карты перестали работать еще весной.

В начале марта международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о прекращении работы на российском рынке из-за специальной военной операции на Украине. Позднее о приостановке работы в России заявила японская платежная компания JCB, а также American Express. Карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками, не принимаются к оплате за рубежом и в иностранных интернет-магазинах. В России прекратили работу карты, выпущенные иностранными банками.

Карты UnionPay могли стать альтернативой Visa и MasterCard для платежей за рубежом. Эта платежная система работает в 180 странах. Однако пользователи часто жаловались, что расплатиться картами UnionPay получается далеко не везде, а многие иностранные интернет-магазины и их банки-эквайеры отсекают любые платежи с карт, выпущенных в России.

UnionPay Китай Visa MasterCard
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минсельхоз еще не принял решение о запрете импорта ингредиентов для кондитеров

Минсельхоз еще не принял решение о запрете импорта ингредиентов для кондитеров

Чистые убытки российских банков в I полугодии составили 1,5 трлн рублей

Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен

Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен

Затаив выдыхание: какими будут первые шаги России в низкоуглеродную экономику. Обзор

РФ в этом году может обновить рекорд по производству свинины

РФ в этом году может обновить рекорд по производству свинины

В Литве сообщили, что калининградский транзит оплачен на три недели вперед

"Молдовагаз" в сентябре будет закупать газ по $1883 за тысячу кубометров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });