UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за рубежом

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Китайская платежная система UnionPay запретила обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в POS-терминалах российских банков-эквайеров, находящихся под санкциями, сообщает РБК со ссылкой на источники в банках и собеседника на платежном рынке.

"Да, действительно китайская платежная система UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. В частности, только по устному уведомлению был отключен прием иностранных карт UnionPay", - рассказал источник на платежном рынке.

По словам одного из источников, такое решение UnionPay могла принять из опасений попасть под вторичные санкции. Еще один источник в банке уточняет, что карты перестали работать еще весной.

В начале марта международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о прекращении работы на российском рынке из-за специальной военной операции на Украине. Позднее о приостановке работы в России заявила японская платежная компания JCB, а также American Express. Карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками, не принимаются к оплате за рубежом и в иностранных интернет-магазинах. В России прекратили работу карты, выпущенные иностранными банками.

Карты UnionPay могли стать альтернативой Visa и MasterCard для платежей за рубежом. Эта платежная система работает в 180 странах. Однако пользователи часто жаловались, что расплатиться картами UnionPay получается далеко не везде, а многие иностранные интернет-магазины и их банки-эквайеры отсекают любые платежи с карт, выпущенных в России.