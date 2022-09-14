В АТОР допустили проблемы у туристов в Турции с картами подсанкционных банков

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Туроператоры не подтверждают, что в отелях Турции прекратили принимать российские карты "Мир", однако проблемы с оплатой и снятием наличных могут эпизодически возникать у туристов с картами банков, попавших под западные санкции, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так там прокомментировали сообщения в соцсетях о том, что в некоторых турецких отелях с 10 сентября не работают карты "Мир".

"Обычно эти сообщения относятся к картам, выпущенным попавшим под санкции Сбербанком. С его картами, как и картами банка ВТБ, проблемы с оплатой в турецких отелях и банкоматах возникали и раньше", - отметили в ассоциации.

Как заверяют в АТОР, информация о том, что крупнейшие турецкие банки Ziraat Bankasi, Is Bank, Vakifbank по распоряжению Центробанка Турции больше не проводят платежи, сделанные картами "Мир", также не соответствует действительности.

"Никакого общего распоряжения по Турции относительно всех российских карт не было. Но периодически какие-то сбои с платежами происходят, какие-то карты проходят, какие-то нет. Вероятно, в результате нескольких неудачных попыток оплатить услуги картами российских банков на ресепшн отелей возникали конфликтные ситуации с туристами, которые были уверены, что любая карта "Мир" должна работать", - сообщают в АТОР, ссылаясь на комментарии туроператоров.

В пресс-службе туроператора "Интурист" порталу "Интерфакс-Туризм" также не подтвердили информацию о тотальном отказе турецких банков от работы с картами "Мир".

"В нашем принимающем офисе эту информацию не подтвердили. Сегодня утром сотрудник офиса расплатился "Миром" в аэропорту Антальи. Отдельные проблемы с оплатой могут быть с некоторыми картами, но это частные случаи", - сказали в компании.