Продажи "АвтоВАЗа" в августе выросли к июльским в 1,8 раза

Компания выпустила пресс-релиз о продажах впервые за год

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В августе "АвтоВАЗ" увеличил продажи автомобилей Lada на российском рынке по сравнению с июлем текущего года в 1,8 раза (на 75,2%), до 18 087 штук, сообщила компания.

В годовом выражении реализация Lada в России в августе упала на 6,9%. Небольшая динамика снижения обусловлена, в частности, "низкой базой" 2021 года. В прошлом году "АвтоВАЗ" с 26 июля по 15 августа был в корпоративном отпуске, а с 23 августа по 2 сентября останавливал производство в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов. Дефицит стал сказываться на продажах компании именно с августа 2021 года.

По итогам 8 месяцев 2022 года "АвтоВАЗ" продал на внутреннем рынке 103 124 автомобиля, что более чем в 2,4 раза (на 59%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Компания публикует пресс-релиз о продажах впервые за год. До этого в течение года данные о них, за редким исключением, публиковались только в ежемесячных автомобильных пресс-релизах Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В середине июня "АвтоВАЗ" возобновил продажи Lada Granta, к середине июля - продажи Lada Niva Legend (бывшая 4x4), к концу августа - продажи Lada Niva Travel (бывшая Niva Chevrolet). Производство этих моделей в упрощенных версиях было перезапущено в Тольятти после длительного простоя.