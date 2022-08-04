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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Продажи "АвтоВАЗа" в России в январе-июле упали в 2,7 раза

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В первые семь месяцев 2022 года "АвтоВАЗ" продал на внутреннем рынке 85 037 автомобилей Lada, что в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Продажи компании в июле выросли к июню в 1,4 раза (на 37,9%), до 10 323 штук. В годовом выражении реализация Lada в июле упала в 3,1 раза (на 68%).

В середине июня "АвтоВАЗ" возобновил продажи Lada Granta, к середине июля - продажи Lada Niva Legend (бывшая 4x4). Производство этих моделей в упрощенных версиях было перезапущено в Тольятти после длительного простоя.

В целом в России, по данным АЕБ, в июле продажи автомобилей и LCV сократились в годовом измерении на 74,9%, до 31 412 машин. За семь месяцев продажи сократились на 60,5%, до 368,85 тысячи штук.

АвтоВАЗ АЕБ
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