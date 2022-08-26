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"АвтоВАЗ" возобновил продажи Niva Travel вслед за Granta и Niva Legend

"АвтоВАЗ" возобновил продажи Niva Travel вслед за Granta и Niva Legend
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" возобновил продажи автомобилей Lada Niva Travel (бывшая Niva Chevrolet - ИФ), сборка которых в упрощенных версиях была перезапущена в середине августа, сообщила компания.

На данный момент на основном автозаводе компании в Тольятти перезапущено производство Lada Granta (с начала июня), Lada Niva Legend (бывшая 4х4, с середины июля) и, соответственно, Lada Niva Travel (с середины августа).

Модели Niva выпускаются на одной сборочной линии, Granta - на отдельной.

По данным АЕБ, за 7 месяцев 2022 г. "АвтоВАЗ" продал в РФ 85 037 автомобилей Lada, что в 2,7 раза (на 63%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля компании составила 23,1% (-1,8 п.п.)

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".

АвтоВАЗ Lada Niva Travel
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