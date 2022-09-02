"Росатом" реализует водородный проект на Сахалине без участия Air Liquide

Французская компания объявила об уходе из России

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Соглашение о сотрудничестве "Росатома" с французской Air Liquide в рамках проекта комплекса по производству водорода на Сахалине истекло, продлевать его стороны не будут, сообщили "Интерфаксу" в департаменте коммуникаций российской госкорпорации.

"Росатом" отказался "от концепции единого поставщика" и продолжает работу по проекта самостоятельно при участии ряда российских и зарубежных партнеров, говорится в комментарии.

2 сентября Air Liquide сообщила об уходе из России. Компания подписала меморандум о взаимопонимании с локальным менеджментом и планирует передать ему управление операциями в России. Соответствующее решение еще должно быть согласовано российскими регуляторами.

Весной 2021 года "Русатом Оверсиз", французская Air Liquide - один из ведущих производителей промышленных газов - и правительство Сахалинской области подписали меморандум о взаимопонимании для изучения возможности строительства на Сахалине комплекса по производству до 100 тысяч тонн водорода в год. В феврале этого года стороны завершили технико-экономическое обоснование проекта.

Низкоуглеродный водород с сахалинского проекта может быть востребован в странах АТР, обсуждались поставки с партнерами из Японии и Кореи с 2025 года, говорил президент "Росатом Оверсиз" Евгений Пакерманов.

Как сообщалось ранее, в целом "Росатом" рассматривает около десяти пилотных проектов в сфере водородной энергетики. Вице-президент "Росатом Оверсиз" Антон Москвин в январе отмечал, что сейчас компания разрабатывает эти проекты. По его словам, компания работает над исследованиями в сфере транспортировки и производства больших объемов водорода, а также с металлургическими предприятиями.