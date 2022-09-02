Novelis откажется от российского алюминия на своих заводах в Евросоюзе

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Один из крупнейших потребителей алюминия, компания Novelis, подразделение индийской Hindalco Industries Ltd, заявила, что в 2023 году не будет использовать металл из России для снабжения своих предприятий в Европе.

Тендер на поставку металла на европейские предприятия был объявлен на этой неделе. В условиях тендера содержится оговорка, согласно которой металл российского происхождения не будет разрешен в рамках каких-либо сделок, подтвердил Bloomberg представитель Novelis.

Это может задать тон традиционной контрактной сессии осенью, когда производители и потребители заключают контракты на поставку на следующий год, считает агентство: если другие клиенты последуют примеру Novelis, это заставит российские компании искать новых покупателей и приведет к полноформатной реорганизации существующих торговых цепочек.

Обсуждения идут на фоне растущего давления на индустрию, которое вызвано резким ростом цен на электроэнергию, вынуждая металлургические заводы сокращать или останавливать производство и потенциально увеличивая зависимость региона от импорта.

На Европу приходится около 40% продаж "Русала", который является крупнейшим производителем алюминия вне Китая с долей на глобальном рынке около 6%. Россия также является крупным производителем никеля и меди. Ни один из этих металлов и их производителей не подпал под санкции ЕС или США, но часть участников отрасли в Европе пытается избежать российских поставок.