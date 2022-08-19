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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

ERG полностью прекратила поставки сырья Магнитогорскому меткомбинату

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Eurasian Resources Group (ERG) полностью прекратила поставки сырья Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК), сообщил журналистам председатель совета директоров ERG Александр Машкевич.

"Повлияла сильно (текущая геополитическая ситуация - ИФ) и будет влиять ещё сильнее (. . .). Очень много, потому что сегодня мы не поставляем 9 млн тонн железорудного концентрата и окатышей. Мы не поставляем и не знаем, куда это поставлять", - ответил он на вопрос о том, каковы потери ERG в связи с антироссийскими санкциями и в целом ввиду ситуации на Украине.

Он пояснил, что ERG на протяжении последних 30 лет поставляла концентрат и окатыши на Магнитогорский металлургический завод в Россию, "теперь ввиду антироссийских санкций поставки полностью прекращены".

"Нам пришлось поменять все логистические цепочки по поставке других товаров. Нам пришлось уйти в другие порты, фрахтовать другие суда. Это, конечно, стоит дороже", - добавил он.

""Русалу" мы поставки продолжаем, потому что "Русал" не в санкциях и мы полностью продолжаем поставки глинозема. Мы в этом году поставим порядка 800 тысяч тонн глинозема", - сказал также Машкевич.

ММК 2 августа был включен в SDN List Минфина США.

Eurasian Resources Group ERG ММК Александр Машкевич Украина Казахстан Русал
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