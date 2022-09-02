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Сбербанк продал швейцарскую "дочку"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк закрыл сделку по продаже Sberbank (Switzerland) AG: мажоритарный пакет получила швейцарская инвестиционная группа m3 Groupe Holding SA, миноритарием стал партнер и основатель международной инвестиционной компании "Монте Валле. Партнеры" Стивен Линч (организатор сделки), говорится в сообщении российской кредитной организации.

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Стороны получили согласование соответствующих регуляторов и уполномоченных органов, отмечает Сбербанк.

Sberbank (Switzerland) будет осуществлять деятельность под новым наименованием - TradeXBank AG, продолжит оказывать услуги в секторе торгового финансирования.

"Учитывая сложившуюся конъюнктуру рынка, мы приняли решение продать 100% акций своего дочернего банка в Швейцарии новым инвесторам - m3 Groupe Holding SA и "Монте Валле. Партнеры". Мы надеемся, что новые инвесторы продолжат развивать успешный бизнес банка в сфере финансирования торговли сырьевыми товарами в интересах всех сторон, включая сотрудников, клиентов и партнеров в регионе. Хотел бы выразить благодарность всей команде банка, которая в это непростое время эффективно поддерживала работоспособность банка и выполнила все обязательства перед нашими клиентами", - заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, слова которого приводятся в сообщении.

Инвестиционная группа m3 Groupe Holding SA с головным офисом в Женеве основана бизнесменом Абдаллой Чатилой. Группа осуществляет инвестиционную деятельность в сфере услуг, недвижимости, гостиничного и ресторанного бизнеса.

"Монте Валле. Партнеры" (Monte Valle. Partners) - международная инвестиционная компания, основанная в 1999 году гражданином США Стивеном Линчем. Офисы компании, как отмечается на ее сайте, находятся в Майами (штаб-квартира), Лондоне и Москве. Monte Valle работает с проблемными активами в России, Европе и Евразии. Линч - американский предприниматель, который ведет бизнес в России с 1992 года, сейчас он проживает в Майами, говорится на сайте компании.

"Монте Валле" и Линч были активными участниками процесса продажи активов НК "ЮКОС", в частности, приобрели тамбовские и белгородские энергоактивы компании, а также Yukos Finance B.V. (одним из ее основных активов являлись 49% акций словацкой компании Transpetrol).

Сбербанк
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