Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:23Заразились
на 20.07В России 6 006 536+23 770В мире 190 915 813+497 608

Мантуров назвал поставки SSJ100 и МС-21 за рубеж возможными не ранее 2025 года

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Россия начнет поставлять на экспорт самолеты SSJ100 и МС-21 иностранным заказчикам не ранее 2025 года, что не исключает переговоров, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах авиасалона МАКС-21.

"У нас сверстана (программа - ИФ) до 2025 года по "Суперджету", все производственные мощности нацелены на российский рынок..., после 2025 года посмотрим. То же самое по МС-21", - сказал он, отметив, что переговоры всегда возможны.

Региональные SSJ100 в ближайшие годы будут поставляться отечественным авиакомпаниям "Россия", Red Wings, "Азимут", "Аврора", сообщил ранее во вторник директор филиала "Региональные самолеты" ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ПАО "ОАК") Олег Гуляев.

МС-21 - семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". В 2022 году ожидается запуск производства базовой модификации МС-21-300 вместимостью 160-211 пассажирских мест.

На данный момент подписаны твердые контракты на поставку 175 МС-21, заказчиками являются "дочка" "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис" (85 штук, 50 из которых для "Аэрофлота"), подконтрольная ОАК "Ильюшин Финанс Ко" (50, 16 из них для ее "дочки" Red Wings), "ВЭБ-лизинг" (30) и иркутская авиакомпания "ИрАэро" (10).

Денис Мантуров SSJ100 МС-21

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 20 июля

Российский истребитель Checkmate может одновременно атаковать до 6 целей

Чемезов оценил новый российский истребитель Checkmate в $25-30 млн

Чемезов оценил новый российский истребитель Checkmate в $25-30 млн

У РФ уже есть якорный заказчик на новый легкий истребитель Checkmate

Зюганов заявил, что снять Грудинина с выборов в Госдуму не получится

"ОАК" работает над созданием грузовых версий SSJ100 и МС-21

"ОАК" работает над созданием грузовых версий SSJ100 и МС-21

В России к 2023 году задумали возобновить выпуск машин Fiat

В России к 2023 году задумали возобновить выпуск машин Fiat

Колокольцев уволил начальника ГУ МВД РФ по Ставрополью

Площадь лесных пожаров в Карелии выросла за сутки почти на треть

Площадь лесных пожаров в Карелии выросла за сутки почти на треть

Арестованный в Петербурге депутат Резник свернул избирательную кампанию

Арестованный в Петербурге депутат Резник свернул избирательную кампанию
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');