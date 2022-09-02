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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Безработица в США в августе неожиданно выросла до 3,7%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2022 года количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 315 тысяч, а безработица выросла до 3,7%, сообщило Министерство труда.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест на 298 тысяч, эксперты, опрошенные Trading Economics, - на 300 тысяч.

По пересмотренным данным, в июле показатель повысился на 526 тысяч, а не на 528 тысяч, как сообщалось ранее.

Безработица в США в прошлом месяце достигла максимума за полгода, составив 3,7% по сравнению с 3,5% в июле. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не предполагали изменения.

В частном секторе количество рабочих мест увеличилось на 308 тысяч, в государственном - на 7 тысяч.

Существенный рост числа рабочих мест был отмечен в сфере профессиональных и деловых услуг (68 тысяч), здравоохранения (48 тысяч) и розничной торговле (44 тысячи). В промышленности их количество увеличилось на 22 тысячи, в досуговом и гостиничном бизнесе - на 31 тысячу.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в августе выросла на 0,3% относительно предыдущего месяца - до $32,36. В годовом выражении показатель повысился на 5,2%.

Средняя продолжительность рабочей недели сократилась до 34,5 часа с 34,6 часа.

Доля участия населения в рабочей силе в августе поднялась до максимальных за пять месяцев 62,4% по сравнению с 62,1% в июле.

США Минтруда
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