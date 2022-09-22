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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Рост числа заявок на пособие по безработице в США совпал с прогнозом

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тысяч и составило 213 тысяч человек, сообщило Министерство труда.

По пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 208 тысяч, а не 213 тысяч, как сообщалось до этого.

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали повышения количества заявок до 217 тысяч по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели. Консенсус-опрос аналитиков Trading Economics прогнозировал подъем до 218 тысяч.

Несмотря на рост, показатель остается близко к минимуму с мая этого года.

Тем временем среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось на 6 тысяч - до 216,75 тысячи.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 10 сентября, опустилось до 1,379 млн с пересмотренных 1,401 млн в предшествующую неделю.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение до 1,4 млн с объявленных ранее 1,403 млн, согласно данным Trading Economics.

США Минтруда
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